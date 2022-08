Studie zu Mittelschicht : Die Sehnsucht nach Ruhe vor der Politik

Aktualisiert am

Wissenschaftler haben untersucht, wie es vor vier Jahren in Chemnitz zu rechtsradikalen Ausschreitungen kommen konnte. Eine Ursache: Die gesellschaftliche Mitte blieb indifferent – und gab dadurch den Extremisten Raum.

In Chemnitz am 27. August 2018 Bild: AFP

Vier Jahre ist es her, dass Chemnitz die Schlagzeilen bestimmte. Nachdem ein Asylbewerber einen Mann getötet hatte, mobilisierten rechtsradikale Kräfte binnen kürzester Zeit in ganz Deutschland zu Protesten in Sachsens drittgrößter Stadt. Doch wie konnte aus dieser eher kleinen Großstadt ein politisches Risikogebiet werden? Und welche Konsequenzen hat das für die Demokratie?

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Diesen Fragen widmete sich ein Team der Technischen Universität Chemnitz und der Universität der Bundeswehr München, das die 250.000-Einwohner-Stadt ethnographisch erforschte. Das Ergebnis ist eine äußerst anschauliche und frisch formulierte Studie mit dem Titel „Risikodemokratie. Chemnitz zwischen rechtsradikalem Brennpunkt und europäischer Kulturhauptstadt“, mit Schlussfolgerungen weit über Chemnitz hinaus.