Ukrainische Flüchtlinge : Die meisten fühlen sich willkommen

Seit Russlands Angriff auf die Ukraine im Februar sind eine Million Bewohner nach Deutschland geflüchtet. Wer sind diese Menschen, wie leben sie in Deutschland und wie geht es ihnen hier? Eine erste repräsentative Studie hat Daten dazu gesammelt. Sie ergeben, was die Integration der ukrainischen Flüchtlinge angeht, ein „insgesamt ermutigendes Bild“. Das jedenfalls befinden die Autoren der Untersuchung, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Weiblich, mit Kindern, jung, überdurchschnittlich gebildet, selbstbestimmt – das könnten Adjektive sein, die auf die Mehrheit der Ukrainer zutreffen.

Wo kommen die Flüchtlinge her? Zwei Drittel stammen aus Regionen, die besonders vom Krieg betroffen sind, nämlich der Ostukraine, der Region Kiew und dem Süden des Landes. Rund 60 Prozent sind nach Deutschland gekommen, weil hier schon Familienangehörige, Freunde oder Bekannte lebten, sagt die Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB), Katharina Spieß.

Die ganze große Mehrheit ist zusammen mit anderen Familienmitgliedern, Freunden oder Bekannten geflohen, meist mit Eltern oder Kindern. Die Flüchtlinge sind mit durchschnittlich 28 Jahren deutlich jünger als die Bevölkerung der Ukraine insgesamt. Und die große Mehrheit ist weiblich: 80 Prozent der Befragten zwischen 18 und 70 Jahren sind Frauen. Die meisten sind ohne Partner in Deutschland, weil die Männer wehrpflichtig sind, an der Front kämpfen oder weiter in der Ukraine arbeiten. Jede zweite Frau ist mit Kindern hier, bei den Frauen zwischen 20 und 40 Jahren sind es 60 Prozent. Jede zehnte Frau hat noch mindestens ein weiteres Kind, das sich im Ausland befindet.

Nur knapp zehn Prozent in Sammelunterkünften

An der Wohnsituation der ukrainischen Flüchtlinge ist auffallend, dass nur eine kleine Minderheit von knapp zehn Prozent in Sammelunterkünften lebt. Drei Viertel haben hingegen eine private Unterkunft, und davon lebt die Mehrheit in einer eigenen Wohnung; rund ein Viertel wohnt bei Freunden und Bekannten. Von den Kindern über drei Jahren gehen fast zwei Drittel in Kindergärten oder Kindertagesstätten. Wenn die Frauen arbeiten, ein Partner oder Großeltern nicht hier sind, ist der Anteil deutlich höher. Fast alle Kinder im Schulalter besuchen eine Schule, etwa ein Drittel in speziellen Klassen für geflüchtete Kinder aus der Ukraine, mitunter Willkommensklassen genannt. Daneben nehmen sehr viele Schüler noch freiwillig am Online-Unterricht ihrer Schule in der Ukraine teil. Nur eine kleine Minderheit von drei Prozent nimmt ausschließlich diesen ukrainischen Unterricht wahr.

Die ukrainischen Flüchtlinge besitzen, so Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), ein „außergewöhnlich hohes Bildungsniveau“. Mehr als 70 Prozent haben einen Hochschulabschluss, mehr als zehn Prozent einen Berufsabschluss. Damit liegt der Bildungsgrad höher als in der Ukraine selbst, auch höher als in Deutschland. Allerdings sind die Daten mit deutschen Bildungsabschlüssen nur bedingt vergleichbar, weil die Anforderungen in den Ländern verschieden sind. Manches Wissen, das in der Ukraine etwa mit einem Hochschulabschluss verbunden ist, wird in Deutschland im Zuge des dualen Systems erworben.

Etwa ein Fünftel der Flüchtlinge verfügt über deutsche Sprachkenntnisse, allerdings schätzen nur vier Prozent sie als gut bis sehr gut ein. Rund 80 Prozent geben an, schlecht oder gar nicht Deutsch zu können. Etwa die Hälfte hat schon Sprachkurse besucht.

40 Prozent haben regelmäßig Kontakt zu Deutschen

Wie sieht es mit der Arbeit in Deutschland aus? Erwerbstätig waren nach sechs Monaten 17 Prozent der Befragten, was die Autoren der Studie als recht guten Wert betrachten. Fast 80 Prozent sagen, dass sie eine Arbeit aufnehmen wollen. Die Autoren gehen davon aus, dass der Wert im nächsten Jahr auf 20 bis 25 Prozent ansteigen wird und im darauffolgenden Jahr noch stärker, weil dann mehr Flüchtlinge Deutsch beherrschen, was als entscheidender Schlüssel für die Arbeitsaufnahme gilt.

Wie geht es den Ukrainerinnen und Ukrainern in Deutschland, wie fühlen sie sich? Drei Viertel geben an, dass sie sich bei ihrer Ankunft in Deutschland willkommen fühlten. Mehr als 40 Prozent sagen, dass sie regelmäßig Kontakt zu Deutschen haben, mehr als die Hälfte hat solchen Kontakt zu anderen ukrainischen Flüchtlingen, die keine Familienangehörigen sind. Auch ihren Gesundheitszustand bewerten die meisten als gut.

Anders sieht es bei der Frage nach der Lebenszufriedenheit aus. Auf einer Skala von null (ganz schlecht) bis zehn (sehr gut) kommt ein Mittelwert von 5,8 heraus, während er bei den übrigen Einwohnern Deutschlands bei 7,5 liegt. Das allerdings erscheint sehr verständlich, wenn die eigene Heimat bombardiert wird, man um das Überleben von Partnern, Eltern, Kindern, Verwandten und Freunden bangt. Auch leidet das psychische Wohlbefinden von Kindern darunter, wenn der Vater nicht in Deutschland ist, was in der Regel der Fall ist.

Hinzu kommt die Unsicherheit, wie das Leben weitergehen wird. Ein gutes Drittel der Flüchtlinge will bald zurückkehren, ein weiteres gutes Drittel für immer oder für einige Jahre bleiben, ein knappes Drittel ist noch unentschieden. Befragt wurden für die Studie 11 000 Flüchtlinge im Alter von 18 bis 70 Jahren. Sie beantworteten einen Fragebogen, was im Schnitt 22 Minuten dauerte. Online taten das 85 Prozent, auf Papier 15 Prozent. Zwei Drittel beantworteten die Fragen auf Ukrainisch, ein Drittel auf Russisch. Im Januar wollen die beteiligten vier Institutionen, zu denen auch das Forschungszentrum im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und das Deutsche Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin zählen, eine weitere Befragung durchführen.