Corona-Risikopatienten : Im ewigen Lockdown

Als die Pandemie losging, im Frühling 2020, sorgt sich eine Mutter um ihr geistig behindertes Kind. Es ist ihr drittes, ein Sohn, Pflegegrad 4. Die Mutter will ihn so schnell wie möglich von der Maskenpflicht befreien, damit er besser atmen kann. Aber der Neurologe, ein Chefarzt, lehnt das vehement ab: Nein, sagt er, ihr Sohn sei ein Risikopatient, er müsse eine Maske tragen.

Er dürfe sich auf keinen Fall mit Covid-19 anstecken, das sei lebensgefährlich. Zwei andere Ärzte sagen dasselbe. Das macht der Mutter noch mehr Angst. Sie hat acht weitere Kinder. Vier gehen noch in die Schule. Wenn nur eines sich ansteckt, wird es auch den vorerkrankten Bruder erwischen. Aber erst einmal ist die Schule zu, alle Kinder lernen zu Hause. Die Familie isoliert sich komplett, in ihrem Haus auf dem Lande fühlen sie sich sicher.

Nur wenige Monate später gibt es die ersten Impfungen, aber das beruhigt die Mutter nur wenig. Sie liest, dass die Impfungen schnell nicht mehr gut schützen, liest über Long Covid, verfolgt Diskussionen auf Twitter, und sie wird sich immer sicherer, dass sie dieses Virus auf keinen Fall in ihrer Familie haben will. Immer wieder befreit sie ihre Kinder mit Attesten vom Unterricht. Bis die Schule im Frühjahr dieses Jahres will, dass alle Kinder wieder anwesend sind. Die Mutter wehrt sich, aber am Ende muss sie kapitulieren.

Jeden Monat 200 Euro für Masken

Sie kauft den Kindern teure Masken, für jeden findet sie den passenden Hersteller, die passende Größe. Es soll genau sitzen. Mehr als 200 Euro kostet das jeden Monat. Die Mutter schraubt Spanplatten an die Wände, bohrt Haken rein, schreibt mit rotem Edding die Wochentage auf die Bretter. Jedes Kind bekommt ein Brett, hängt nach der Schule die gebrauchten Masken dran, und nach zwei Wochen benutzt es sie abermals. Das spart Geld und Material. Für nachmittags gibt es extra Bretter.

In den Klassen sind ihre Kinder meist die einzigen, die noch Maske tragen. Die kleineren sitzen am Fenster, etwas abseits, obwohl sie lieber mit ihren Freunden am Gruppentisch lernen und tuscheln würden. Am gemeinsamen Frühstück nehmen sie nicht teil, am Schwimmunterricht nicht, sie fahren auch nicht ins Zeltlager mit.

Mittags spielen sie mit Maske Fußball oder hüpfen Trampolin. Bei Freunden gehen sie nicht ins Haus, und sie laden auch nicht mehr zu sich ein, nur noch in den Garten. Die Mutter unternimmt viel mit ihnen, sie laufen mit dem Hund, gehen häufig auf einen Pferdehof, sie toben jeden Tag zwei bis drei Stunden draußen, wandern auf Burgen oder gehen ins Freibad, wenn es nicht voll ist.

Schattenfamilien – so nennen sich Familien mit Risikopatienten

Aber die 17 Jahre alte Tochter sagt irgendwann, sie fühle sich eingesperrt. Die Mutter antwortet, dass sie das verstehe. Sie sagt der Tochter, dass sie ihr Leben leben soll, rausgehen, ihre Freunde treffen. Sie habe ja im Keller ein eigenes Zimmer und einen eigenen Eingang. Aber sie solle bitte nur mit Maske zu den anderen hochkommen und ihr Essen unten allein essen. Sie könne jederzeit das Modell wechseln, aber müsse vorher zehn Tage lang aufpassen und in Quarantäne gehen, um wieder bei der Familie zu sein. Die Tochter probiert es nicht aus.