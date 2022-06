Vertrauen in der Politik : Wie entscheiden Politiker, wem sie vertrauen?

Politiker reden viel von Vertrauen. Meist geht es darum, dass die Wähler ihnen vertrauen sollen. Fast nie sprechen Politiker darüber, welchen anderen Politikern sie vertrauen – und warum. Dabei sind diese Fragen für ihre Arbeit sehr wichtig. Verlassen sie sich auf die Falschen, kann das ihr Ende sein. Nur mit den richtigen Verbündeten werden sie stark. Wie entscheiden also Politiker, wem sie vertrauen, in ihrer Partei oder in einer Koalition, und was tun sie, um vertrauenswürdig zu sein?

Die Politiker, mit denen die F.A.S. über das Thema gesprochen hat, sind sich in vielen Punkten einig, in einigen entscheidenden aber auch nicht. Einer betrifft die Frage, wie optimistisch sie sind, wenn sie andere Politiker kennenlernen. Zu den Skeptischen gehört die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. „Im beruflichen Kontext misstraue ich erst mal jedem“, sagt sie. Denn erst in schwierigen Phasen merke man, ob jemand vertrauenswürdig sei. Auch der junge Abgeordnete Jens Teutrine sieht das so. Er ist ebenfalls in der FDP und neu im Bundestag. Davor war er lange Chef der Parteijugend. Er meint, dass er mit den Jahren vorsichtiger geworden sei, auch, weil er immer mehr Verantwortung trage.