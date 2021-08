Hochwasser in NRW : Wie eine Schule nach der Zerstörung der Flut weitermacht

Im Foyer des Erzbischöflichen St. Angela-Gymnasiums in Bad Münstereifel lehnen an der einen Wand Dutzende Besen und schräg gegenüber an einer Glasfront Dutzende Schaufeln. Es sieht aus wie eine Kunst-Installation, ein Mahnmal für die größte Katastrophe in der Geschichte der Schule. „Diese Schneeschippen sind das Beste bei Schlamm“, sagt Schulleiter Bernd Helfer. „Zwei Frauen aus Heilbronn brachten einfach so einen ganzen Autoanhänger davon mit.“

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Zahllose Schüler, Ehemalige und Freiwillige seien nach der Flut gekommen, um in einem großen Kraftakt gemeinsam mit den Einsatzkräften von Feuerwehr, THW und Bundeswehr anzupacken, sagt die stellvertretende Schulleiterin Carolin Neswabda. Überwältigend sei die Hilfsbereitschaft gewesen. „Mittlerweile ist das Gröbste geschafft. Wir kommen vor die Lage, jetzt sind die Profis gefragt“, ergänzt Helfer.