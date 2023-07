In der Politik entscheidet öffentliche Kommunikation über Erfolg und Misserfolg. Ein Satz, er muss nicht falsch sein, eine falsche Mimik kann mühselige Arbeit vernichten. In der Union hat Armin Laschet das schmerzlich erfahren. Dem CDU-Politiker, seit Jahrzehnten im Geschäft, hat nichts mehr geschadet als ein Lachen im Hintergrund einer Ahrtal-Pressekonferenz des Bundespräsidenten.

Friedrich Merz, damals noch am Rande des politischen Spielfelds, hat solche Mechanismen oft beobachtet. In den etwa zwanzig Jahren außerhalb des Berliner Politikbetriebs hat sich der Geschäftsmann und Vorsitzende der Atlantik-Brücke seiner Partei vor allem durch seine unverblümte und direkte Art beliebt gemacht. Wo Merz in jenen Jahren auftrat, wurde seine Klartextsprache beklatscht.

Merz ist stolz darauf, dass er nicht so scholzt wie der Bundeskanzler. Während Olaf Scholz (SPD) das Ungefähre und Nichtssagende aus der Ära Merkel weiter perfektioniert, will Merz reden und erklären wie ein lebenskluger Jedermann. Als er wegen des Begriffs „kleine Paschas“ angegriffen wurde, mit dem er die mutmaßlich an den Silvesterkrawallen beteiligten arabischstämmigen Jugendlichen bezeichnete, hielt Merz dem Populismus-Vorwurf entgegen, Politik müsse „sagen, was ist“.

Ein Politiker müsse, so erläuterte er unter Verwendung eines Wortes des einstigen CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß, dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Munde reden. Aufs Maul schauen sei Demokratie, nach dem Munde reden Populismus.

Ohne Probelauf ins Sommerinterview

Seit Merz Parteivorsitzender ist, eckt er mit dieser Art öfters an, auch in der eigenen Partei. Einerseits weigert er sich, sein altes Erfolgsrezept aus Hunderten Auftritten an der Parteibasis zu verleugnen. Andererseits drängen ihn Parteifreunde und Berater, manchmal auch höhere Einsicht, zu späteren Korrekturen.

So wollte er davor warnen, dass ukrainische Flüchtlinge nicht nur aus unmittelbarer Not heraus nach Deutschland kämen, und sprach von „Sozialtourismus“. Ein Wort, das vielleicht auf ein paar Leute zutraf, Zehntausende aber verhöhnte. Es kam schlecht an. „Ich bedaure die Verwendung des Wortes Sozialtourismus“, schrieb Merz kurz darauf.

Vorbereitungen auf „Sommerinterviews“ wie jenes mit dem ZDF am vergangenen Sonntag lösen deshalb vielleicht im Konrad-Adenauer-Haus eine gewisse Besorgnis aus, doch große Probedurchläufe wie etwa vor einem Fernsehduell zur Bundestagswahl gibt es nicht. Merz’ Sprecher Armin Peter und der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hero Warrings, bereiten ihn auf solche Termine thematisch vor.

Sie liefern neuste Zahlen aus der Fraktion, Fakten zum Stand der Dinge, etwa beim Grundsatzprogramm. Zudem werden dem Vorsitzenden, wie schon den Vorgängern, mögliche Fragen vorgelegt, und auch die mögliche eigene Botschaft wird erörtert. Dabei sprechen auch die Spitzen im Adenauer-Haus und in der Fraktion miteinander, so wie ohnehin tagtäglich; also der Generalsekretär, der Bundesgeschäftsführer, die Stellvertreter und Parlamentarischen Geschäftsführer in der Fraktion.

Ein neuer Berater im Team von Merz

So war es auch diesmal, mit einer Abweichung, von der es nun in CDU-Kreisen heißt, sie könne zum Misslingen des Sommerinterviews beigetragen haben. Denn im Team von Merz trat kürzlich jemand Neues auf, der den Vorsitzenden im Übergang vom bisherigen Generalsekretär Mario Czaja zu Carsten Linnemann kommunikativ beraten soll.

Es handelt sich dabei um Dirk Metz, einen früheren Sprecher und Vertrauten des hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU). Metz, der unter dem Namen „Dirk Metz Kommunikation“ eine Agentur im Frankfurter Westend betreibt, beschreibt sich selbst als gefragten Moderator und zitiert auf seiner Internetseite Presse-Zuschreibungen wie „ausgebuffter Profi“ und Mann mit „Einfühlungsvermögen und Loyalität“.

Merz hat in letzter Zeit im Adenauer-Haus seinen Rat geholt, auch in die Vorbereitung des Sommerinterviews war er wohl eingebunden. In der Fraktion war zu hören, dass ihm auch die seltsame Formulierung über die CDU als „Alternative mit Substanz“ zuzuschreiben sei, was schon so klang, als sei die CDU der AfD irgendwie ähnlich, bloß seriöser als die Extremisten. Andere berichten, Merz habe das in einer persönlich belastenden Situation spontan bei einem Termin gesagt, den er besser nicht auch noch wahrgenommen hätte.

Festzustehen scheint, dass sein kommunikatives Talent mit den Erfordernissen des Berliner Politikalltags zuweilen kollidiert und dass Merz zuweilen nicht weiß, ob er sich dem entgegenstemmen oder anpassen soll. Was seine Äußerungen zur AfD betraf, so erbitterten ihn weniger Angriffe von außen, sondern Attacken aus den eigenen Reihen. Dass ihm dort Parteifreunde das Wort im Munde verdrehten, so seine Sicht, die seine glasklare Ablehnung gegenüber der AfD kennen müssen und ihm „Wehret den Anfängen!“ zuriefen wie der ehemalige Saarland-Ministerpräsident Tobias Hans, hielt Merz für infam. Ansonsten galt: „Ich habe von dem, was ich gesagt habe, nichts zurückzunehmen.“