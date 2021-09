Wege in die Politik : Ein Lehrer fürs Leben

Michael Elsaesser ist ein Alt-68er. In seinem Studium in Freiburg kämpfte er für Solidarität mit Vietnam, in Frankfurt demonstrierte er an der Seite von Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit. Anders als der spätere Außenminister Fischer oder der Europaabgeordnete Cohn-Bendit ging Elsaesser nicht in die Politik. Er wurde Lehrer an einer Schule in Darmstadt. Und brachte dort vier seiner Schüler in die Politik.

Timo Steppat Redakteur in der Politik.



Bijan Kaffenberger, 32, ist einer von ihnen. Er sitzt für die SPD im Hessischen Landtag. In der neunten Klasse begegnet er Elsaesser das erste Mal. Zuerst dachte er: „Was ist das denn für einer?“ Elsaesser trug schon damals die Haare lang, das Hemd hing aus der Hose, insgesamt wirkte er „etwas verpeilt“ auf Kaffenberger. „Er war ein Gegenentwurf, als Typ, aber auch sein Unterricht“, sagt Maximilian Schimmel, 32, er ist heute Stadtverbandsvorsitzender der CDU in Pfungstadt und Fraktionsvorsitzender im Kreistag.