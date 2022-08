Mit Telepathie und Meditation : Wie die „Querdenker“ Michael Ballweg aus Stammheim befreien wollen

Der Anführer der „Querdenker“-Bewegung sitzt in Stammheim in Untersuchungshaft. Davor demonstrieren seine Anhänger, indem sie Energie per Telepathie in die Zelle schicken.

Es sind 35 Grad im Schatten. „Freiheit für Michael“, rufen die „Querdenker“ vor der Justizvollzugsanstalt in Stuttgart-Stammheim. Sie meinen Michael Ballweg, den Gründer ihrer Bewegung, denn der sitzt seit Ende Juni in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrugs und Geldwäsche. Ballweg soll Spenden als Schenkungen angenommen, zweckentfremdet und nicht richtig versteuert haben. Auch seine Flucht soll er vorbereitet haben. Seine Anwälte sagen, es gebe nur ein kleines Delta zwischen Ausgaben und Einnahmen für die „Querdenker“-Bewegung. Und Fluchtgefahr habe nie bestanden. „Er wollte nur von einer Fluggesellschaft wissen, ob er seinen Irish Setter in der Kabine oder in einer Hundebox mitnehmen müsste“, sagt sein Anwalt Alexander Christ. Für eine Inhaftierung Ballwegs gebe es keine triftigen Gründe.

Deshalb demonstrieren die „Querdenker“ seit Wochen. Mal in Stammheim, mal vor dem Reichstag in Berlin. Sie sind von der Unschuld ihres Führers und der Bösartigkeit des Berliner Corona-Regimes überzeugt. Acht Anwälte kümmern sich um Michael Ballweg. Anfänglich waren es sogar elf, weil der ehemalige Unternehmer sich gerade auch noch von seiner Frau scheiden lässt, gegen die ebenfalls ermittelt wird. Für seine Anhänger ist Ballweg ein „politischer Gefangener“, und angesichts der angeblichen Schikanen der Staatsanwaltschaft, sagt Christ, könne er das „teilweise“ verstehen.

Freiheit, Liebe und Herzensenergie

Die RAF-Mitglieder Andreas Baader und Gudrun Ensslin hofften, als sie in Stammheim einsaßen, auf eine gewaltsame Befreiungsaktion, die „Big Raushole“. Die Corona-Leugner sind anders gestrickt – sie meditieren vor dem Gefängnis und schicken Ballweg unablässig per Telepathie Energie in die Zelle. Einige Demonstranten halten Pappschilder mit dem Bild ihres „Freiheitshelden“ in der Hand – blau-rot im Obama-Style: „#freemichaelballweg. Wir stehen hinter Dir.“ Andere tragen T-Shirts mit der Aufschrift „Das Ende der Pandemie“ und „Edelschwurbler“. Oder warnen mit Pappschildern vor dem „Great Reset“.

Der selbst ernannte Reporter „Wolfmut Tiefgang“ filmt den Demonstrationszug einmal rundherum. Dann erklärt er, dass die Zeit gekommen sei, um „hundert Prozent auf Widerstand“ zu gehen. Vor einem schwarzen Transporter mit den Lautsprecherboxen drängeln sich die Menschen: Jeder, der will, darf sprechen. Die vom Verfassungsschutz beobachteten „Querdenker“ haben kein fest umrissenes Programm. Wichtig ist ihnen, jede noch so triviale Aussage umgehend über ihren Telegram-Kanal „FreeMichaelBallweg“ zu verbreiten. Applaus gibt es, wenn die Wörter Freiheit, Liebe und Herzensenergie vorkommen. „In Richtung Berlin sage ich: Gnade euch Gott, wenn aus 30 Millionen bald 50 Millionen werden, die demons­trieren. Jetzt werden wir die Zeit mit guter Energie hinter uns bringen“, sagt ein Redner mit Sonnenbrille und weißem „Querdenker“-Shirt.

Nur der ehemalige AfD-Landtagsabgeordnete Heinrich Fiechtner redet nicht von Energie. Der Arzt lief zu Beginn der Pandemie aus Protest mit gehäkelten Masken durch Stuttgart. Ausgerechnet Ballweg, sagt Fiechtner ins Mikrofon, der „edelste Schwurbler“, werde zum „ersten politischen Gefangenen dieser korrumpierten Republik“ gemacht. Die eigentliche Terroristin sei die Bundesinnenministerin: „Bei Frau Faeser sollte es eine Hausdurchsuchung geben wie beim Cum-ex-Gauner Olaf Scholz, der behauptet, Bundeskanzler zu sein.“ Die Menge johlt.

Zu den Demonstranten gehört eine Lehrerin, für die Masken ein Mittel zum Quälen von Schülern sind und Corona-Impfungen wirkungslos. „Michael Ballweg sitzt im Gefängnis, und Vergewaltiger laufen frei rum. Da stimmt doch was nicht“, sagt sie. Als „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ angestimmt wird, singt sie mit. Neben ihr steht ein Mann, der sich über zu milde Urteile deutscher Gerichte aufregt. „Nennen Sie mich Reichsbürger oder Querdenker oder sonst was, die Bundesrepublik ist doch nur eine Firma, das ist doch bekannt.“

Vor dem Transporter mit den Lautsprechern singt ein Mann, der sich als „schwäbischer Revoluzzer“ vorgestellt hat: „Du bist du, das ist der Clou, danke für eure Kraft.“ Er gibt das Mikro an ein Mitglied der „Freien Christen“ weiter: „Wir können für Michael Ballweg beten. Und Gott hört alles aus der Zelle und hört in sie rein. Das ist das Schöne.“ Das Ziel dürfe nicht „elitärer Globalmarxismus“ sein. Dann droht der Redner den regierenden Politikern und betet zu Gott: „Ich danke dir, dass du weißt, was Michael erlebt hat. Die Herren der Welt gehen, unser Herr kommt.“ Ein Mann tritt aus der Menge heraus. Er stehe wie Ballweg für den Kampf gegen das Böse und die Einhaltung der Gebote, sagt er: „Ich verehre den Schöpfer unserer Welt und Michael Ballweg.“

Anderthalb Stunden ist auf der Straße in Stammheim geredet und getrommelt worden, nun soll etwas Stille einkehren. Denn an diesem Tag will ein Amtsrichter nebenan im Hochsicherheitsgericht über die Fortsetzung der Untersuchungshaft entscheiden, und der Richter soll sich auf Ballwegs Anliegen konzentrieren können.

Eine mittelalte Frau namens „Sani“ spricht zur „lieben Menschheitsfamilie“ und leitet zu einer Meditation über: „Wir stehen hier zusammen für Frieden, Freiheit und Freude. Das tun wir in Liebe. Wir sind hergekommen, um an Michael ganz viel Energie zu senden. Wir machen unser Herzzeichen und schicken gute Gedanken.“ Ob diese Energie im Saal des Hochsicherheitsgebäudes ankommt? Am Freitag teilt das Amtsgericht Stuttgart dann mit: „Der Haftbefehl vom 29. Juni 2022 bleibt aufrechterhalten und im Vollzug.“