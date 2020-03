Aktualisiert am

Prepperszene in Corona-Zeiten

Prepperszene in Corona-Zeiten :

Prepperszene in Corona-Zeiten : Unter Hamstern

Sie bereiten sich auf Krisen vor. Sie horten riesige Vorräte. Und trotzdem fühlen sich viele Prepper gerade schlecht. Ein Blick in das Innenleben der Szene.

Vorbereitet auf den Extremfall: Blick in das Vorratsregal eines Preppers (Archivbild) Bild: dpa

Ein paar Deutsche fragten sich schon im Januar, ob sie genügend Klopapier für die Corona-Krise besitzen. Die Krise war damals noch sehr weit weg. Aus China hieß es geheimnisvoll, in der Metropole Wuhan litten sechzig Menschen unter einer seltsamen Lungenkrankheit. Es sei nicht nachgewiesen, dass sie von Mensch zu Mensch übertragen werde.

Das klang exotisch. Wuhan war für die meisten Menschen auf der Welt so abstrakt wie der Mars, und dort hatten Forscher jetzt also irgendetwas gefunden. Mal abwarten, so die verbreitete Reaktion.