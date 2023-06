Das Gefühl, in sich selbst gefangen zu sein, in einer unendlichen Leere, an einem dunklen Ort: So fühlte sich die Einsamkeit für Beate Zwermann an, eine Unternehmerin Ende 50. Als ihr Sohn im Herbst 2020 auszog, freute sie sich über die freie, selbstbestimmte Zeit. Im Lockdown konnte sie mit dieser Zeit dann aber nichts anfangen: weder verreisen noch ins Restaurant oder Kino gehen.

Zwermann bemerkte, dass sie in den Jahren ihrer zwei Ehen und als alleinerziehende Mutter Freundschaften vernachlässigt hatte. Sie fühlte sich plötzlich so, als wäre sie ganz allein auf der Welt.

Einsamkeit kann krank machen

Noch vor ein paar Jahren hätte das als persönliches Schicksal gegolten. Inzwischen aber wird Einsamkeit zunehmend als gesellschaftliches Problem betrachtet; als eine Art Pandemie nach der Pandemie.

Glaubte man lange, Krankheiten leisteten der Einsamkeit Vorschub, weiß die Forschung inzwischen: Einsamkeit selbst kann krank machen. Sie ist so schlecht für die Gesundheit wie 15 Zigaretten am Tag oder Übergewicht. Alte Menschen sind besonders von Einsamkeit betroffen, aber auch Junge, Migranten, Alleinerziehende und Alleinlebende, Menschen mit niedriger Bildung und geringem Einkommen, Menschen, die nicht in Vollzeit arbeiten, sowie psychisch Vorerkrankte.

Einsamkeit betrifft die gesamte Gesellschaft. Und sie schadet der Demokratie: Studien deuten darauf hin, dass einsame Menschen eher AfD und Linke wählen als Parteien der Mitte und eher geneigt sind, an Verschwörungserzählungen zu glauben.

Das alles alarmiert die Politik. Die Ampelregierung will bis zum Ende der Legislaturperiode eine Strategie gegen Einsamkeit entwickeln. Das Bundesfamilienministerium veranstaltet Mitte Juni eine Aktionswoche unter dem Motto „Gemeinsam aus der Einsamkeit“. So will es für das Thema sensibilisieren und Angebote für Betroffene sichtbar machen.

Manche sagen, man könnte längst weiter sein. Denn schon vor fünf Jahren hatte es die Einsamkeit in den Koalitionsvertrag der damaligen Regierung aus CDU und SPD geschafft – damals war das Buch „Einsamkeit – die unerkannte Krankheit“ von Manfred Spitzer erschienen, und Großbritannien hatte eine Einsamkeitsministerin ernannt. Doch es passierte erst einmal kaum etwas.

Neue Risikogruppen durch die Pandemie

Dann kam die Pandemie, und die Einsamkeit stieg rasant. Während der Corona-Krise äußerte in einer Untersuchung der Universität Bremen jeder Vierte, einsam zu sein. Im sozioökonomischen Panel waren es 2021 sogar 42 Prozent, die angaben, sich manchmal einsam zu fühlen.

Die Zahlen sinken seither wieder, haben aber noch lange nicht das Vor-Corona-Niveau von um die zehn Prozent erreicht. Zu den vielen schon bekannten Risikogruppen kamen mit der Pandemie neue hinzu: Frauen und Paare mit Kindern. Denn die Lockdowns trafen durch die Schließung von Kitas und Schulen Eltern besonders – und es waren eher die Frauen, die sich parallel zum Homeoffice um die Kinder kümmerten und kaum noch rauskamen.

Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, spricht deshalb von „Politikversagen“. „Wenn endlich erkannt wird, dass Einsamkeit die größte Volkskrankheit ist“, sagt Brysch, „dann stellt sich die Frage: Was tun wir dagegen?“ Seine Antwort ist: „Nicht genug.“

Es gebe zwar Modellprojekte an einzelnen Orten, aber kein Instrument für die Breite. Und viele Projekte holten die ganz Einsamen gar nicht ab, weil sie, wie etwa Seniorenstammtische, Eigeninitiative verlangten. Brysch findet, es brauche Seniorenämter, analog zu Jugendämtern, die gezielt Menschen aufsuchen, die seit Wochen keinen Besuch hatten und kaum vor der Tür waren. Die richtige Ebene, um das anzugehen, sei die kommunale, ist Brysch überzeugt. „Ein Bundesministerium kann so etwas nicht leisten. Schöne Modellprojekte helfen nicht weiter, wenn in der Fläche Mangel herrscht.“

Dass es ein Problem mit Modellprojekten gibt, findet auch der Forscher Janosch Schobin vom Kompetenznetz Einsamkeit, das im Februar 2022 gegründet wurde und das Bundesfamilienministerium bei der Strategiefindung unterstützt. „Es gibt Beispiele, wo man Haarausfall bekommt.“

So sei der hessische Sozialpreis 2020 an ein Projekt gegen Einsamkeit bei Kindern gegangen. Inzwischen gebe es das Programm nicht mehr. „Projekte sind gut für neue innovative Formate“, sagt Schobin. „Aber sobald man die entwickelt hat, muss man Mechanismen finden, um sie auf Dauer zu stellen.“ An diesen mangele es.