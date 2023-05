Im Wortgefecht: Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer am Freitag an der Universität Frankfurt Bild: Bernd Kammerer

Bis zum Flüchtlingsherbst 2015 war Boris Palmer ein grüner Oberbürgermeister und guter Fachpolitiker für Verkehr und Klimaschutz. Auf Parteitage der Grünen kam er häufig mit dem Rad, er kümmerte sich nicht sonderlich um die Tagesordnung, hielt dann in den zuvor durchgeschwitzten Fahrradklamotten ei­ne Parteitagsrede. Die Delegierten feierten „den Boris“, Palmer bediente das tiefe Bedürfnis nach dem Rebellischen, das es auch bei den sonst als brav verschrienen Grünen in Baden-Württemberg hin und wieder noch gibt.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

2010 legte er mit seinem Auftritt als Grüner in der Stuttgart-21-Schlichtung mit das Fundament für die mittlerweile zwölf Jahre dauernde Regierungsverantwortung seiner Partei. Er hätte alles werden können – viele Jahre galt er als der Liebling des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Mit der Flüchtlingskrise radikalisierte sich Palmer dann, er fand Gefallen an der Rolle des Provokateurs: Bücher, Stichwortgeber der „Bild“-Zeitung für viele Thesen zur Corona- und Flüchtlingspolitik, stän­dige Kommentierungen über Facebook. Einige Parteifreunde sagen, Palmer habe in dem Moment begonnen, seine popu­listischen Talente auszuschöpfen, als er dem Parteirat nicht mehr angehörte.

Diskussionen, Streitereien und ein Parteiausschlussverfahren gab es von 2015 an. Jetzt ist Palmer über seinen Aufritt vor der Frankfurter Goethe-Universität am Freitag so tief wie nie gestürzt: Am Montag kündigte er an, dass er sich „professionelle Hilfe“ zur Aufarbeitung seiner Traumata holen werde, und trat aus seiner Partei aus. Im Juni will er eine vierwöchige „Auszeit“ nehmen.

In Frankfurt hatte Palmer an einer Konferenz zur Migrationspolitik („Migration steuern, Pluralität fördern“) teilnehmen wollen. Vor den Türen der Universität kam es zu einem Wortgefecht mit Demonstranten. Der als Rassist beschimpfte Palmer pochte auf sein Recht, das Wort „Neger“ zu verwenden. Als ein schwarzer Demonstrant ihn fragte, ob er ihm dieses Wort auch ins Gesicht sagen würde, wiederholte Palmer den Begriff ohne jedes Zögern. Nach „Nazis raus“-Rufen sagte Palmer, wenn die Verwendung dieses Wortes genüge, um als Rassist be­zeichnet zu werden, sei das „nichts anderes als der Judenstern“.

Kretschmann: Es ist ein ziemliches Drama

Am Dienstag ereignete sich bei den Grünen dann das, was seit Jahren passiert, wenn die Partei eine Provokation oder steile These Palmers verarbeiten muss: Die schlimmste Aussage an sich wird verurteilt und die Hermeneutik der jüngsten Palmer-These wird von Partei­linken und Ultra-Realos höchst unterschiedlich beurteilt. Sie reicht von absoluter Verdammnis bis zum Bekenntnis, dass ein solch „kluger Kopf“ für die Grünen an sich unverzichtbar sei. Und ähnlich war und ist es dann auch immer mit der Einordnung von Palmers Zukunft: Die Linken sehnen das politische Ende des „Rassisten“ und „grünen Reaktionärs“ herbei, die Realos glauben, dass von erzkonser­vativen Grünen die Mehrheitsfähigkeit ab­­hängt, gerade in Baden-Württemberg.

Dessen Ministerpräsident Winfried Kretschmann wirkte in der Regierungspressekonferenz am Dienstag matt und müde, er sprach leiser als sonst, auch um seinem Schmerz über die jüngsten Volten des Zöglings Nachdruck zu verleihen: „Eine solche Äußerung darf man unter gar keinen Umständen machen. Aus der Situation muss man dann selbst herausfinden.“ Persönlich tue es ihm leid: „Dieser kluge Kopf ist immer hart an die Grenze gegangen, jetzt einen Schritt darüber hinaus.“ Die Entscheidung, die Partei zu verlassen, nötige ihm Respekt ab. Er sei weiter froh, einen solchen Oberbürgermeister im Land zu ha­ben, der seine Partei „streitbar bereichert“ habe.