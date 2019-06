FAZ Plus Artikel An der Grenze der Möglichkeiten :

Die Grünen stehen derzeit weit oben in der Wählergunst – und das schlägt sich auch in der Mitgliederzahl nieder. Immer mehr Menschen wollen Mitglieder der Partei werden. Doch das bringt die Organisation an ihre Grenzen.

Die Grünen können sich nicht nur über gute Umfragewerte, sondern auch über einen anhaltenden Mitgliederzustrom freuen. Langsam bringt das die Partei allerdings an die Grenzen ihrer organisatorischen Möglichkeiten, auch wenn sie etwa für die Berliner Parteizentrale schon mehr Leute eingestellt hat. Wenige Wochen nach der Europawahl wurden 2000 weitere Eintritte vermeldet. Im vergangenen Jahr waren 10.000 neue Mitglieder hinzugekommen. Insgesamt sind es jetzt mehr als 80.000, so viele wie noch nie. Dabei sind die Grünen die jüngste Partei in Deutschland, das Durchschnittsalter der Mitglieder beträgt 49 Jahre. Durch die Eintritte wird die Partei derzeit immer jünger, und sie wird weiblicher und sogar ostdeutscher. Die neuen Mitglieder kommen aus allen Bevölkerungsgruppen und Gegenden.

Und so ist es auch bei den Wählern der Partei. Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sagt: „Besonders schön ist, dass wir in allen Berufsgruppen deutliche Zugewinne haben. Bei Arbeitslosen zum Beispiel sind wir mit 17 Prozent drittstärkste Kraft, auch bei Gewerkschaftsmitgliedern legen wir zu.“ In einigen ländlich geprägten Gebieten wie der Ostalb oder in Mecklenburg-Vorpommern seien die Grünen sogar stärkste Kraft geworden. „Aber auch in ehemaligen Arbeiterstädten wie Dortmund.“ Und die Partei rühmt sich, insgesamt schlagkräftiger geworden zu sein, in den Kommunen genauso wie in den Ländern und in der Bundespolitik. Allein in Sachsen wuchs die Zahl der Mitglieder um 50 Prozent – freilich bei nur etwa 2000 Mitgliedern insgesamt.