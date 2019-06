An der Grenze der Möglichkeiten : So viele Grüne wie nie

Die Grünen stehen derzeit weit oben in der Wählergunst – und das schlägt sich auch in der Mitgliederzahl nieder. Immer mehr Menschen wollen Mitglieder der Partei werden. Doch das bringt die Organisation an ihre Grenzen.

Die Grünen können sich nicht nur über gute Umfragewerte, sondern auch über einen anhaltenden Mitgliederzustrom freuen. Langsam bringt das die Partei allerdings an die Grenzen ihrer organisatorischen Möglichkeiten, auch wenn sie etwa für die Berliner Parteizentrale schon mehr Leute eingestellt hat. Wenige Wochen nach der Europawahl wurden 2000 weitere Eintritte vermeldet. Im vergangenen Jahr waren 10.000 neue Mitglieder hinzugekommen. Insgesamt sind es jetzt mehr als 80.000, so viele wie noch nie. Dabei sind die Grünen die jüngste Partei in Deutschland, das Durchschnittsalter der Mitglieder beträgt 49 Jahre. Durch die Eintritte wird die Partei derzeit immer jünger, und sie wird weiblicher und sogar ostdeutscher. Die neuen Mitglieder kommen aus allen Bevölkerungsgruppen und Gegenden.

Und so ist es auch bei den Wählern der Partei. Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sagt: „Besonders schön ist, dass wir in allen Berufsgruppen deutliche Zugewinne haben. Bei Arbeitslosen zum Beispiel sind wir mit 17 Prozent drittstärkste Kraft, auch bei Gewerkschaftsmitgliedern legen wir zu.“ In einigen ländlich geprägten Gebieten wie der Ostalb oder in Mecklenburg-Vorpommern seien die Grünen sogar stärkste Kraft geworden. „Aber auch in ehemaligen Arbeiterstädten wie Dortmund.“ Und die Partei rühmt sich, insgesamt schlagkräftiger geworden zu sein, in den Kommunen genauso wie in den Ländern und in der Bundespolitik. Allein in Sachsen wuchs die Zahl der Mitglieder um 50 Prozent – freilich bei nur etwa 2000 Mitgliedern insgesamt.

Die meisten Anträge werden online gestellt. Überhaupt passiert bei den Grünen inzwischen ein Großteil der Parteiarbeit über das Internet. Entsprechend musste die Parteizentrale in Berlin „digital total aufrüsten“, wie Kellner sagt. Fast das gesamte Geld, das durch den Mitgliederzuwachs der Zentrale zur Verfügung steht, fließt in die digitale Kommunikation. Dafür wurde auch eine neue Stelle eingerichtet. Für Wahlkämpfe wurde eine spezielle App eingerichtet. Das Intranet der Grünen ist seit kurzem auch per Smartphone erreichbar. Über den digitalen Weg werden regelmäßig die Mitglieder befragt und Diskussionen geführt, das heißt dann „Beteiligungsgrün“.

Aus Sicht Kellners braucht die Digitalisierung viel Betreuung aus der Parteizentrale, was diese beansprucht, aber auch stärkt. Und das in einer Partei, in der die Orts- und Kreisverbände traditionell eine besonders starke Stellung haben. „Es kann nicht jeder Ortsverband seine eigenen Programme oder Apps entwickeln. Das machen wir zentral und stellen es der Partei dezentral zur Verfügung“, so Kellner.

Mehr Mitglieder, mehr Aufwand

Es gibt einen speziellen Bereich „Aktiv werden“. Aktiv werden können die Mitglieder etwa in der „Netzfeuerwehr“, die auf „rechte Trolle und Hass“ im Netz grün reagieren soll. Außerdem können die Mitglieder sich per Klick für Seminare anmelden. Die so umfangreich gewordene Mitgliederverwaltung läuft ebenfalls digitalisiert. Weil die Partei auch bei jenen Kommunalwahlen, die zusammen mit der Europawahl abgehalten wurden, so erfolgreich war, muss zudem deutlich mehr getan werden für die Vernetzung der Grünen in den Kommunen, Ländern und im Bund.

In der Parteizentrale wird es jedenfalls immer enger. In Wahlkampfzeiten geradezu „kuschlig“, witzelt Kellner. Da musste der Konferenzraum im ersten Stock zur Wahlkampfzentrale umgewidmet werden. Ursprünglich gab es mehrere Mieter in dem Gebäude nahe der Grenze zwischen den Berliner Stadtteilen Mitte und Wedding. Inzwischen ist nur noch einer da. Durch die vielen Neueintritte musste die Stundenzahl für das Personal erhöht werden, das die Anträge bearbeitet.

Die Zentrale wird noch weiter wachsen. „Wir nutzen immer noch viele externe Dienstleister, würden manches inzwischen aber lieber selbst machen“, erläutert Kellner. Und das hat nicht nur mit dem Digitalen zu tun. Mehr Mitglieder – das bedeutet eine höhere Auflage des Mitgliedermagazins, mehr Aufwand beim Vertrieb, aber eben auch mehr Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen. Das bedeutet ebenso mehr Material etwa für Wahlkämpfe, mehr Besucher, auch mehr Anfragen der Presse. Früher brauchte die Partei für den Europawahlkampf weniger Plakate, Faltblätter und sonstiges Werbematerial als etwa bei einer Bundestagswahl. Das sei diesmal anders gewesen, so Kellner, nicht zuletzt durch die neuen Mitglieder, von denen viele auch gleich mitmachen wollten. „Einmal mussten sogar die Leute aus der IT-Abteilung mit ins Brandenburgische fahren, wo die Partei ihr Auslieferungslager hat, und dort helfen“, berichtet Kellner.

Eine Umstrukturierung in der Parteizentrale hatte allerdings schon gleich nach der Bundestagswahl begonnen, mit dem Einzug der neuen Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck. Die beiden früher streng getrennten Vorsitzenden-Büros wurden zusammengelegt, seitdem gibt es nur eine Büroleitung und eine Pressestelle. Außerdem gibt es seitdem eine Grundsatzabteilung mit fünf Stellen. Für die Partei bedeute das eine dauerhafte Stärkung, sagt Kellner. Insgesamt arbeiten inzwischen 65 Leute in der Berliner Zentrale, ein halbes Dutzend Stellen kam in den vergangenen Monaten hinzu. Der Haushalt liegt inzwischen bei mehr als vier Millionen Euro. „Wir haben aber immer noch vergleichsweise schlanke Strukturen“, sagt Kellner. „Das ermöglicht uns auch weiterhin eine große Beweglichkeit.“