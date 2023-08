Die Grünen hatten sich in der Klimapolitik viel vorgenommen. In der Koalition müssen sie aber viel zurückstecken. Stört das die Basis?

Die Grünen hatten sich viel vorgenommen. Noch am Tag der Bundestagswahl dankte die Partei ihren Wählern. Für deren Vertrauen, für „den klaren Auftrag“, nach langen Jahren großer Koalition wollte sie eine „Klimaregierung“ bilden, die nicht weniger sollte, als die „Zukunft zu schützen“. Dann kam die russische Invasion, und ausgerechnet Klimaschutzminister Robert Habeck musste um die Welt fliegen, um Gaslieferanten zu finden. Schließlich ist er eben auch Wirtschaftsminister. Habeck als Bittsteller in Qatar.

Auch danach haben die Grünen einige klimapolitische Niederlagen erlitten – Deutschland soll nach dem Willen der Ampel künftig auf Sektorenziele verzichten, die vorschreiben, welcher Bereich wie viel Treibhausgase emittieren darf. Dafür sollten die Grünen für einen notorisch fossilen Bereich, den Gebäudesektor, mit dem Heizungsgesetz Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität deutlich voranbringen dürfen. Nach langem Ringen steht ein Gesetz, das manche Grüne kaum mehr erkennen. Macht da die Basis der Partei mit?

Enttäuscht sind sie über die Arbeit der Grünen in der Bundesregierung nicht, nein, im Gegenteil. Aber am Stammtisch der Grünen in Offenbach haben sie einiges von den Enttäuschten gehört. Wolfgang Malik, Stadtrat, Parteimitglied seit 1982, berichtet der Runde, wie er manchmal angesprochen werde: „Wieso lasst ihr euch denn so von der FDP unterbuttern?“ Ein anderer bemerkt, dass sich die Liberalen häufig durchsetzten.

Für Wolfgang Strengmann-Kuhn, den Grünen-Bundestagsabgeordneten für Offenbach, ist das eine Sache der Wahrnehmung: Der Koalitionspartner setze sich gar nicht immer durch, sei aber viel lauter als man selbst, konzentriere sich sehr stark auf emotional aufgeladene Punkte wie das Aus für den Verbrenner-Motor oder E-Fuels. „Technologieoffenheit“, äfft ein Kommunalpolitiker die bei Liberalen gängige Devise nach. Wissendes Lachen am Tisch.

Kritik von Umweltverbänden

In der Umweltbewegung ist der Ton düsterer. Dort registriert man den rekordwarmen Sommer und die verrinnende Zeit, die nach Ansicht von Wissenschaftlern noch bleibt, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Patrick Rohde, stellvertretender Geschäftsführer des Umweltverbandes BUND, sagt der F.A.Z., die Ampel habe zwar einiges erreicht, etwa das Deutschlandticket. „Aber insgesamt lässt sich die Bilanz mit Blick auf die Grünen nicht beschönigen. Wir hätten erwartet, dass Umwelt- und Klimaschutz mit der Ampel mehr vorankommen.“

Greenpeace donnert: „Mitten in der eskalierenden Klimakrise mit Überflutungen und brennenden Wäldern schafft es die Ampel nicht, wirksame Maßnahmen zu beschließen und das eigene Klimaschutzgesetz einzuhalten.“ Die Grünen müssten mehr kämpfen, schreibt Georg Kössler der F.A.Z. in einem Statement.

An diesem regnerischen Augustabend in Offenbach beim Grünen-Stammtisch diskutieren die Besucher über die Lage der Partei. Elmar Werner, Sprecher der Grünen in Offenbach, hat manche Enttäuschte in seinem Freundeskreis. Leute, die sich erhofft hatten, sagt er, dass es in Sachen Klimaschutz schneller geht, dass die Grünen binnen kurzer Zeit mehr bewegen. „Das hat auch etwas mit der Kenntnis politischer Prozesse zu tun“, sagt er.

„Gefühlte Wirklichkeit“

Die Dinge würden einfach ihre Zeit brauchen. Nicken. Werner ist überzeugt, dass die Grünen ein Wahrnehmungsproblem haben. Es gebe eine „gefühlte Wirklichkeit“, da sei von schlechten Umfragewerten die Rede (13 bis 16 Prozent erreichen sie derzeit), dabei entsprächen die in etwa dem Bundestagswahlergebnis (14,8 Prozent). Und es gebe eine „echte Wirklichkeit“, in der die Partei großen Zulauf habe und in der Bundesregierung schon jetzt mehr erreicht habe als die Vorgängerkoalition in vielen Jahren. Eine Frau, die sich als „ganz einfaches Mitglied“ vorstellt, sagt: „Andere Parteien stürzen sich auf die Fehler, auch die SPD, damit die Grünen nicht zu stark werden.“

Der Nachhaltigkeitswissenschaftler Wolfgang Lucht, Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung, sieht die Grünen umzingelt von Bremsern. Gegenüber der F.A.Z. äußert er sich als Privatmann, als Scientist for Future: „Weder die SPD noch die FDP begreifen die historische Aufgabe, vor der wir stehen.“ Den Grünen fehlten Verbündete für mehr und schnelleren Klimaschutz, obwohl „diese Legislaturperiode für die Klimaziele absolut entscheidend ist“. Er fordert: Keine Debatte über die Leistung der Grünen, man solle vor allem über die Blockierer sprechen.

Bei Haus und Auto werde es emotional

Julian Zuber von der Klima-NGO German Zero sieht hingegen auch Fehler bei der Partei. „Vielleicht unterschätzen gerade die Grünen immer wieder, dass es nicht nur um das Handwerklich-Technische geht, sondern um Kommunikation“, sagt er der F.A.Z. Die Klimadebatte gehe jetzt um das Haus und Auto der Leute, da werde es emotional. Statt von Emissionen hätte Habeck besser von geringen Betriebskosten einer Wärmepumpe geredet, so sieht Zuber das.

Auch in Offenbach gibt es Ideen, wie die Grünen anders auftreten könnten. Vincent Kolipost, 19, sagt: „Wir müssen vielleicht einfach aggressiver kommunizieren.“ Er ist den Grünen kurz nach der Bundestagswahl beigetreten. So könne man der CDU vorwerfen, dass sie eine „ideologiegetriebene, verbohrte Autopartei“ sei.

Einer fragt, ob man linkspopulistische Töne anschlagen müsse. Aber das ist schnell vom Tisch, entspreche sowieso nicht dem Kern der Grünen, die eine „aufgeklärte Partei“ seien, bemerkt eine Frau. Sie sind eigentlich zufrieden mit sich und der Arbeit von Ministern wie Robert Habeck oder Annalena Baerbock. Alles nur eine Frage der Wahrnehmung.