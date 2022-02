Grüne Jugend : Jünger, linker, machtbewusster

Bei den Grünen ist die Neigung, von der SPD etwas zu lernen, traditionell gering ausgeprägt. Geht es aber darum, wie die Partei mit ihrem enormen Mitgliederzuwachs und der stärker gewordenen Rol­le der Grünen Jugend umgehen sollte, lohnt durchaus ein Blick ins Geschichtsbuch.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg.

1973 machten die Jusos und der Mitgliederzuwachs der SPD dem damaligen Bun­deskanzler Willy Brandt ziemlich zu schaffen. Er beklagte „Wachstumsprobleme“, „Fremdwortgeklingel“ und den „überspannten Jargon“, der sich nicht sel­ten zu einer Geheimsprache ei­ner geschlossenen Gesellschaft aus­wachse.

Brandts Analyse erinnert an die Situation der Grünen: Der Klimawandel, gesellschaftliche Veränderungen und ihre Regierungsrolle in vielen Bundesländern brachten der Ökopartei in den vergangenen Jahren einen nie dagewesenen Mitgliederzuwachs. Seit dem Jahr 2000 weist die Mitgliederbasis der Grünen ein Plus von 130 Prozent aus, seit 2018 hat sie im Durchschnitt jedes Jahr etwa 18 Prozent Neumitglieder hinzugewonnen.