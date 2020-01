Pflicht-Projekttage in Bayern : Bauer sucht Partei

Als vor einigen Monaten die Bienen in der Beachtung und Bewunderung der Bayern die Bauern zu überflügeln drohten, ersann die Politik unterschiedliche Arten, wie man der Entfremdung von Stadt und Land, von Konsumenten und Produzenten entgegenwirken könne. Unter anderem wurde ein Schulfach „Alltagskompetenz“ ins Auge gefasst, in dem Schüler zum Beispiel erfahren sollten, dass die Milch nicht aus dem Tetra Pak kommt.

Die Idee war nicht neu: Schon 2012/2013 hatten die Landfrauen im Bayerischen Bauernverband mit einer Unterschriftenaktion auf ein solches Schulfach hingewirkt. Übrig blieb ein Landtagsbeschluss, wonach Alltagskompetenz zwar nicht Unterrichtsfach, aber immerhin Unterrichtsgegenstand sein sollte. Seit einer Kabinettssitzung am Montag ist klar, dass die bayerische Staatsregierung eine Schippe drauflegt. Zu den Themen Ernährung, Gesundheit, selbstbestimmtes Verbraucherverhalten, Umweltverhalten und Haushaltsführung soll es vom kommenden Schuljahr an je eine fünftägige Projektwoche in der Grundschulzeit und eine an den weiterführenden Schulen geben – als Pflicht und Mindestanforderung.