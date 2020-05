F.A.Z. exklusiv : Wie die Krise Familien verändert

„Für unsere Familie und die Stärkung der Geschwisterbeziehung werde ich Corona ewig dankbar sein. Mal aus dem Hamsterrad auszusteigen ist eine Wahnsinnschance“, so berichtet eine Mutter über ihr Erleben während der ersten Wochen der Corona-Krise. Manche Familien haben die Schließung von Schulen und Kindergärten an den Rand der Verzweiflung gebracht, andere denken plötzlich über eine bleibende Entschleunigung ihres Alltags nach. Es ist ihnen bewusst geworden, dass das Hin- und Herfahren die Kinder unter Dauerstress setzt. Aber es gibt auch diejenigen, die unter Krisenstress leiden: „Nachdem ich bereits unbezahlten und bezahlten Urlaub genommen habe, bin ich am Ende meiner Kräfte, da nicht abzusehen ist, wann die Kindergärten wieder öffnen.“

In der bisher umfangreichsten Umfrage unter Familien in allen 16 Bundesländern erweist sich die Familie als Seismograph der derzeitigen gesellschaftlichen Probleme. In einer ersten Teilstudie wurden 5000 Jugendliche befragt. Für den zweiten Teil, der dieser Zeitung vorab vorliegt, gaben 25.000 Familien mit Kindern unter 15 Jahren Auskunft über ihr Befinden zu Hause. 30 Prozent davon stammen aus Hessen. Erreicht wurden sowohl die Städter als auch die Bewohner von Klein- und Mittelstädten sowie ländlicher Regionen. In der Regel berichten die Mütter, die meisten sind berufstätig. Knapp die Hälfte der Befragten befand sich während der Zeit der Befragung vom 24. April bis zum 3. Mai im Homeoffice, einige gingen gelegentlich zur Arbeit.

Homeschooling als dauerhafte Option?

Aufschlussreich ist, dass sich die meisten Eltern mit ihren Sorgen nicht von den Verantwortlichen in der Politik wahrgenommen fühlen. Verantwortlich für die Studie ist der Forschungsverbund „Kindheit – Jugend – Familie in der Corona-Zeit“. Dahinter stehen das Institut für Sozial- und Organisationspädagogik an der Universität Hildesheim und das Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung an der Universität Frankfurt in Kooperation mit der Universität Bielefeld. Wer die zurückliegenden Wochen als „schöne Zeit“ wahrgenommen hat, denkt über Alternativen nach, die bis zu Sympathien für das in Deutschland verbotene Homeschooling reichen, womit in diesem Fall nicht das pandemiebedingte häusliche Lernen gemeint ist, sondern ein Nichterfüllen der allgemeinen Schulpflicht.

Das Lernen der eigenen Kinder erscheint einer Mutter deutlich effektiver als in den Einrichtungen, die sie besuchen. „Ich beginne mich zu fragen, ob Homeschooling in Deutschland nicht dauerhaft für Familien eine legale Option werden sollte“, meint sie. „Es sollte in Deutschland frei wählbar sein, wie man sein Kind beschult, deswegen wäre eine Bildungspflicht statt Schulpflicht wünschenswert“, meint eine andere. Nicht jedes Kind gehe schließlich gern zur Schule, „vielen ist es zu laut, zu anstrengend, zu unflexibel, der frühe Unterrichtsbeginn quälend“.

„Erschöpfung, Übermüdung und Überforderungen“

Die Kinder seien glücklich über morgendliches Ausschlafen und mehr Freiheiten. „Gleichwohl zahlen viele Eltern den Preis durch Erschöpfung, Übermüdung und Überforderungen“, stellen die Forscher fest. Die Eltern geben klar zu erkennen, wie sehr sie auf eine stabile und verlässliche Infrastruktur angewiesen sind. Viele Eltern haben erst in der Zeit der Schließung gemerkt, was die Kinder- und Jugendhilfe und die Schule für die Alltagsstruktur leisten.