Ungeahnte Folgen : Wie die Ampel den Krieg für ihre Ziele nutzt

Seit dem Überfall auf die Ukraine macht die Ampel viele Dinge, die nicht im Koalitionsvertrag stehen – und das nicht zu ihrem Nachteil. Im Gegenteil: So viel Energiewende und Sozialstaat war noch nie.

Die Ampel tut wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine viele Dinge, die nicht im Koalitionsvertrag der drei sie tragenden Parteien stehen. Extreme Beschlüsse zur Neuverschuldung gehören ebenso dazu wie Entscheidungen in militärischen Fragen. Festzustellen, dass es besser wäre, es hätte den Krieg nie gegeben, ist eine Selbstverständlichkeit. Alles andere wäre zynisch. Aber dass die Konsequenzen aus dem Krieg für die Ampelparteien auch positive Folgen haben, ist offensichtlich.

Zunächst zum eindeutigsten Fall, den Grünen. Der Pazifismus ist schon seit Jahrzehnten nicht mehr das sie tragende Thema. Mit den Militäreinsätzen Deutschlands auf dem Balkan und in Afghanistan hat die zum großen Teil aus der Friedensbewegung entstandene Partei den Krieg als Ultima Ratio in der Politik anerkannt, weshalb sie früher und entschiedener für eine militärische Unterstützung der Ukraine eintrat als die SPD. Führende Grüne wie Habeck oder Baerbock haben sich damit eher profiliert, als dass sie der Partei geschadet hätten.

Viel wichtiger für den zweitgrößten Partner der Ampel ist jedoch der Effekt des Krieges für das Hauptziel der Grünen: den Kampf gegen den Klimawandel und das Eintreten für die Energiewende. Bis zum Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 musste Kritikern die möglichst schnelle Umstellung auf erneuerbare Energien mühsam mit steigenden Pegelständen der Weltmeere als zwingend dargestellt werden. Selbst trockene Sommer oder Starkregenkatastrophen wie im Ahrtal drangen beileibe nicht bei allen Menschen durch als Argument gegen das Heizen oder die Stromerzeugung mit Gas und Kohle.

Lage für die SPD schwieriger als für die Grünen

Damit ist Schluss. Die Erkenntnis, dass das eigene Land seinen Wohlstand nur aufrechterhalten kann, wenn es weitgehend unabhängig von Energieimporten ist, ist der stärkste denkbare Katalysator für Windradbau und die Installation von Solaranlagen. Deutschlands Hausbesitzer haben vermutlich noch nie so viel und intensiv wie heute darüber nachgedacht, ob sie sich eine Solaranlage aufs Dach setzen. In Habecks Wirtschaftsministerium hat kürzlich schon der zweite Wärmepumpengipfel stattgefunden.

Für die Sozialdemokraten ist die Lage schwieriger. Viele von ihnen, vor allem solche vom linken Flügel, müssen ihren Blick auf die Welt, vor allem auf Russland, fundamental korrigieren. Aber dass die Linken in der Partei so still sind und die Politik des lange Zeit von ihnen wenig geliebten Olaf Scholz fast klaglos mittragen, hat einen guten Grund.

Es gab zwar auch vor dem Krieg umfassende Pläne, für die sogenannten kleinen Leute öffentliche Milliarden zu mobilisieren, vor allem der höhere Mindestlohn und das Bürgergeld stehen dafür. Aber durch die ex­treme Steigerung der Energiepreise und die Reaktion darauf mit staatlichen Hilfspaketen in dreistelliger Milliardenhöhe erscheinen die Ausgaben für Mindestlohn, Bürgergeld oder ähnliche Vorhaben wie die legendären Peanuts.

Es ist der SPD-geführten Regierung gelungen, in der – unbestreitbaren – Not eine Grundstimmung zu schaffen, die das Infragestellen von Sozialausgaben schwer macht. Daran würde sich wohl so schnell nichts ändern, wenn der Krieg irgendwann beendet ist. Abgesehen davon, dass das viele Genossen gut finden, dürfte es zur Versöhnung zwischen Scholz und der Partei beitragen.

Auch die FDP kann sich freuen

Schließlich geht auch die FDP nicht leer aus. Wenn die Staatshilfen einmal so sprudeln wie zurzeit, dann ist auch die geplante steuerliche Entlastung der Mitte zur Abfederung der Inflation im Umfang von 50 Milliarden Euro für eine Ampelregierung zu verkraften. Dass die Freien Demokraten sich zudem freuen, dass der lange Streit um die Verpflichtung auf das Zwei-Prozent-Ziel der NATO beendet werden konnte, sei der Vollständigkeit halber noch erwähnt. Das werden im Übrigen jene Sozialdemokraten gut finden, die es in der Sache schon lange für richtig hielten, sich aber in den eigenen Reihen nicht durchsetzen konnten.

Lässt man die Parteien einmal beiseite, bleibt die Frage: Was heißt das für das Land? Mehr Unabhängigkeit in der Energieversorgung wäre zweifellos ein Gewinn, wenngleich das immer noch ideologische Verhalten der Grünen bei der nur minimalen Verlängerung der Laufzeiten dreier Atomkraftwerke gewisse Sorgen zurücklässt, ob die Energiewende unideologisch verlaufen kann.

Das über viele Jahre aufgelaufene Defizit bei der Ausrüstung der Bundeswehr zumindest zu verringern ist kein schönes, aber ein dringend erforderliches Vorhaben. Schließlich: Dass der Staat Menschen helfen muss, die kein Geld haben, ihre Wohnung zu heizen, steht außer Frage. Allerdings muss aufgepasst werden, dass das Kind nicht mit dem (hoffentlich warmen) Bade ausgeschüttet wird und die Konsolidierung der Staatsfinanzen gänzlich aufgegeben wird.