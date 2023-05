Aktualisiert am

Auf dem Schaf wächst kein Filz, da wächst nur Wolle. Und bei der steht jedes Haar für sich, frei und ungebunden. Man kann die Wolle mit der Hand zu einer kleinen Wolke formen, aber mit einem Kamm ist sie schnell wieder ausgebürstet. Das ändert sich erst, wenn jemand die Wolle nass macht und die Fasern bewegt. Durch das Wasser stellen sich kleine Widerhaken auf, durch die Bewegung verhaken sie sich miteinander. Ein blickdichtes Geflecht entsteht, bei dem niemand mehr weiß, welches Haar mit welchem verbunden ist. Das nennt man Filz.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Morten Freidel Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Folgen Ich folge



In der Politik gibt es das auch, womit wir beim Fall Patrick Graichen wären. Der Staatssekretär sollte helfen, einen neuen Chef für die Deutsche Energie-Agentur zu finden. Da waren die Fasern noch locker und wolkig. Bei der Suche zu helfen war nämlich nicht Graichens Wunsch, er wurde von einem Kollegen darum gebeten. Er war ja auch kompetent in der Sache, als jahrelanger Chef einer Denkfabrik, die die Energiewende vorantrieb. Also half er. Es war keine große Sache.