Datenlecks aus Steueroasen : Wie deutsche Ermittler dem Reichtum russischer Oligarchen nachspüren

Russlands Superreiche lieben es, ihr Vermögen im Westen anzulegen. Der Milliardär Roman Abramowitsch zum Beispiel protzte damit, dass er den englischen Fußballverein FC Chelsea kaufen konnte. Doch ziehen es die russischen Oligarchen in der Regel vor, ihren Reichtum zu verstecken. Als Eigentümer ihrer Firmen, Schlösser und Luxusvillen wollen sie im Westen nicht bekannt werden, was mit den trüben Quellen ihres Reichtums zu tun hat. Deshalb überschreiben sie ihr Vermögen an Verwandte oder an Strohleute, verstecken die wahren Eigentumsverhältnisse mithilfe von Briefkastenfirmen, die sich in sogenannten Steueroasen befinden. Nachdem die EU wegen des Überfalls Russlands auf die Ukraine umfangreiche Sanktionen gegen Oligarchen erlassen hat, die mit dem Putin-Regime eng verbunden sind, geht es nun darum, deren Vermögen auf die Spur zu kommen.

Im Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden hat im März eine Gruppe von Wirtschafts- und Finanzermittlern die Arbeit aufgenommen. Ihre Aufgabe ist es, die sogenannten Offshore-Strukturen der Oligarchen aufzudecken, sodass es möglich ist, die Vermögen der Betroffenen einzufrieren. Dabei ergeben sich einige Straftatbestände, insbesondere Geldwäsche. Und damit die Beamten ordentlich ermitteln können, hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt ein altes Verfahren wegen Verdachts auf Geldwäsche wieder aufleben lassen.

Die Ermittler in Wiesbaden haben für ihre Arbeit einen Datenpool geschaffen, der sich aus den großen Datenlecks der vergangenen Jahre speist. Im Mittelpunkt stehen die Panama Papers, Unterlagen der ehemaligen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca in Panama. Der Offshore-Dienstleister hatte die Gründung von mehr als 300.000 Briefkastenfirmen in 21 Steueroasen ermöglicht, viele russische Oligarchen gehörten zu den Kunden. Im April 2016 war ein Datenleck an die Öffentlichkeit gelangt; es enthielt mehr als elf Millionen Dokumente aus den Jahren 1977 bis 2016, darunter E-Mails, Briefe, Gründungsurkunden, Kreditverträge und Bankauszüge. Ein internationales Recherchenetzwerk von Journalisten wertete einen Teil der Dokumente aus – viele Unterlagen belegen Geldwäsche- und Steuerdelikte. Das BKA erwarb die Panama Papers 2017 für fünf Millionen Euro.

Geld aus kriminellen Quellen in Russland

Richteten sich die Ermittlungen zunächst gegen potentielle deutsche Straftäter, so nutzt die Behörde die Dokumente nun gegen die Oligarchen. Das BKA kann automatisiert auf 15.000 russische Pässe aus den Unterlagen zugreifen. Hinzu kommen Leaks wie die Paradise Papers, die belegen, wie Milliardäre weltweit Steuerhinterziehung und Geldwäsche nutzten – unter diesen Dokumenten sind Unterlagen von 120 Toppolitikern aus 47 Staaten.

Auch die Ermittlungen zum Danske-Bank-Skandal flossen in den Datenpool ein. Eine Tochter der dänischen Großbank in Estland diente jahrelang dazu, Geld aus kriminellen Quellen in Russland und Zentralasien zu waschen. Rund 230 Milliarden Dollar flossen zwischen 2007 und 2015 in den Westen und dienten zum Kauf von Luxusgütern und teuren Immobilien. Der Bankangestellte Howard Wilkinson, der den Skandal aufdeckte, hatte sich auch den deutschen Ermittlern anvertraut.

Die BKA-Ermittler versuchen nun, Licht in das Dunkel der Offshore-Strukturen zu bringen, indem sie die Sanktionslisten der EU mit den Unterlagen in den Datenbanken abgleichen. Das ist schon sprachlich nicht ganz einfach. In den Panama Papers sind rund zwei Drittel der Dokumente auf Spanisch verfasst. Die Namen und Adressen russischer Kunden tauchen auch in kyrillischer Schrift auf sowie in zahlreichen umschriebenen Variationen, die erkannt und zugeordnet werden müssen. IT-Spezialisten und Künstliche Intelligenz helfen den Beamten hier weiter.