Der Südwesten und die Gaskrise : Die Hausmeister sollen beim Sparen helfen

Der öffentliche Dienst in Baden-Württemberg soll Energie sparen. Das Innenministerium macht den Behörden Vorschläge – von Erfolgsprämien für Hausmeister bis zum Schließen an Brückentagen.

Die „Blut-Schweiß-Tränen“-Regierungserklärung zur Gaskrise im Herbst von Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird es nun doch nicht geben. Der grüne Ministerpräsident lädt stattdessen am 25. Juli zu einem „Gaskrisengipfel“ ein. Die Steuerung der Gaskrise übernimmt maßgeblich die Bundesnetzagentur, die Länder haben geringe Steuerungsmöglich­keiten, sie können noch nicht einmal die Temperatur an Arbeitsstätten regeln. Auf dem „Gaskrisengipfel“ kann es folglich nur um einheitliche Sparempfehlungen für Bürger, Kommunen, Industrie und Landeseinrichtungen gehen.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg.

Kretsch­mann, der eigentlich der Meinung ist, dass es Zeit wäre, die Bürger und Bürgerinnen auf harte Wohlstandsverluste einzustimmen, will die Menschen nach zwei Jahren Pandemie nicht überfordern. Ob die Deutschen ähnlich obsessive Duscher wie Autobahnraser seien, müsse sich noch zeigen. Eine durchschnittliche tägliche Duschzeit von elf Minuten sei in der Krise in jedem Fall zu lang, heißt es in der grün-schwarzen Regierung.