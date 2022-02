Gewalt gegen Ordnungshüter : Wie der Hass der Querdenker auf Polizisten eskaliert

Einmal die Woche wird Polizeioberrat Peter Oechsler zu BW EH MA 1. Das steht hinten auf seiner Schutzweste und bedeutet Baden-Württemberg, Einsatzhundertschaft Mannheim 1. Es zeigt an, dass Oechsler eine Gruppe von gut hundert gepanzerten Polizisten anführt, die auf die Straße müssen, wenn es dort rauer zugeht. Das ist in Mannheim fast jeden Montagabend so, seit anderthalb Monaten. Dann versammeln sich in der Stadt Gegner der Corona-Maßnahmen und protestieren mit einer Härte gegen die Politik und den Staat, die Oechsler und seine Kollegen bisher nicht kannten.

Die Polizisten sehen anhand der Buchstaben auf Oechslers Schutzweste, mit wem sie es zu tun haben. Der harte Kern der Demonstranten sieht darin nur das Symbol einer Obrigkeit, die er hasst. Vor Weihnachten trafen sich in Deutschland immer häufiger Querdenker, ohne ihre Kundgebungen anzumelden, sie nannten sich „Spaziergänger“. Polizeikräfte wurden bespuckt, mit Feuerzeugen beworfen, angegriffen und verletzt; allein in Mannheim zwei Dutzend bei den ersten beiden Protestzügen. Manche stürzten schwer, als die Menge versuchte, eine Polizeikette zu durchbrechen. Andere renkten sich die Schulter aus.

Woher der Wind weht, kann man im Chatdienst Telegram nachlesen, bei dem sich viele Demonstranten austauschen. Die Polizei bezeichnen sie dort als „Feind“. Einige sind überzeugt, dass der Mord an zwei Beamten in Kusel diese Woche inszeniert war, um strengere Waffengesetze durchzusetzen. Die Beiträge triefen vor Häme. Sie lassen keinen Zweifel: Für die Querdenker sind die Polizisten die Hauptgegner. Und da sie oft das Einzige sind, was sie vom verhassten System mitbekommen, lassen sie an ihnen ihre ganze Wut aus.

Wie eine Attraktion bei Disneyland

Auch am Montag laufen wieder Maßnahmenkritiker durch die Innenstadt von Mannheim. Es besteht aber ein Unterschied zu früheren Demonstrationen: diese ist angemeldet. Die Stadt Mannheim hat alle unangemeldeten Versammlungen verboten, es gab zu viele Leute ohne Maske, zu viel Gewalt.

Es ist früher Abend, Oechsler und seine Mannschaft stehen auf dem Marktplatz, über den ein eisiger Wind weht. Oechsler appelliert an die Ordner aus den Reihen der Demonstranten. „Die Polizei ist nicht Ihr Gegner“, sagt er, und dass sie sich nicht wundern sollten, wenn es mal zum Stillstand komme. Zum Abschluss wünscht er ihnen „viel Erfolg“. Einige nicken zustimmend. Dann geht es los, vorbei an Dönerläden und türkischen Friseuren, die sich hier aneinanderreihen. Manche Kunden sind nach draußen getreten und filmen den Protestzug mit einem Staunen, als handele es sich um eine Attraktion bei Disneyland. Oechsler spricht in sein Mikrofon: „Die Maskenquote liegt derzeit bei 95 Prozent. Es werden Deutschlandfahnen geschwenkt und Freiheitsrufe angestimmt.“ So weit alles in Ordnung.

Die Demonstranten laufen nun über „die Planken“, die Einkaufsmeile Mannheims. Vor einem Monat kam es hier zum Tumult. Trotz des Verbots unangekündigter Proteste hatten sich Hunderte versammelt. Mit drei Hundertschaften war die Polizei im Einsatz, dazu mit Verkehrspolizisten und einem Lautsprecherwagen, sogar mit Hunden, die Störer auf Abstand halten. Die Beamten bildeten eine Kette und forderten alle auf, nach Hause zu gehen. Zum Schluss nahmen sie ihre Personalien auf. Zumindest versuchten sie es. Oechsler stand ganz vorne, zunächst lief alles nach Plan. Hinter ihm sammelten sich ein paar Schaulustige, die ihm vorkamen wie Einkaufsbummler. Plötzlich erschallte der Ruf der Demonstranten „Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung!“, zu Oechslers Verwunderung nicht nur vor ihm, sondern auch hinter ihm. Etwa 150 Leute hatten sich zusammengerottet und bedrängten die Polizisten.