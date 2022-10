Ampel in der Krise : Wie der Grünen-Parteitag die Bundesregierung lähmt

Nicht nur die Grünen mauern sich in ihrer eigenen Rechthaberei ein. Alle Parteien der Ampel sind beschädigt.

Die Grünen fühlen sich im Recht. Sie haben auf ihrem Parteitag in Bonn ihr Einverständnis gegeben, dass die beiden Atomkraftwerke im Süden des Landes noch bis zum 15. April des nächsten Jahres laufen dürfen. Aus grüner Sicht ist das ein großer Schritt. Die Partei sieht nicht ein, warum sie noch weiter auf die FDP zugehen sollte, die darauf beharrt, dass Atomenergie in Deutschland bis Ende 2024 produziert wird.

Das sei in der Ampel anders verabredet gewesen, argumentieren die Grünen und lesen auf dem Handy einen Satz aus der Einigung über den Abwehrschirm vor. Sie schwanken zwischen Stolz und Schmerz, wenn sie aufzählen, wie weit sie sich schon bewegt hätten seit Kriegsbeginn: Waffenlieferungen, Hundert-Milliarden-Programm für die Bundeswehr, Kohlekraftwerke, die wieder ans Netz gehen, das Dorf Lützerath, das für den Braunkohletagebau abgerissen wird. Und nun geht es sogar an den Atomausstieg und damit an den Kern grüner Identität.

„Wir beweisen, dass wir über uns hinauswachsen“, rief Wirtschaftsminister Habeck den Grünen zu. „Wenn man weiß, wo man steht und wo man hinwill, kann man auch die Arme aufmachen, großzügig sein.“ Mit der sogenannten Einsatzreserve für die zwei Atomkraftwerke ist die grüne Großzügigkeit aber ausgeschöpft. Die Abstimmung auf dem Parteitag ging glatt durch, was auch daran lag, dass ein Spitzengrüner nach dem anderen versicherte, dass diese rote Linie keinen Millimeter mehr verschoben wird. Und dass am Ende sogar Jürgen Trittin, Atomkraftgegner der ersten Stunde, für den Kompromiss geworben hatte.

Der AKW-Knoten lähmt die Regierung

Die grüne Position ist nun zementiert. Der Streit in der Ampel eskaliert. FDP und Grüne bezeichnen sich gegenseitig als ideologisch und vernagelt. In Bonn zucken manche Delegierte mit den Schultern: Auch recht, dann laufen die Atomkraftwerke halt wie vorgesehen zum 31. Dezember aus. Die Spitzen der Ampel suchen nach einer Lösung. Mal wieder. Schon die Frequenz an Krisentreffen kostet Vertrauen. Aber solange der AKW-Knoten nicht zerschlagen ist, geht auch nichts anderes voran. Ein Paket soll geschnürt werden, verschiedene Szenarien werden durchgesponnen. Die FDP stimmt der Einsatzreserve zu und die Grünen der Gas- und Ölförderung in der Nordsee?

„Gesichtswahrend“ ist das Wort der Stunde. Darum geht es, während der Krieg in der Ukraine tobt, die Inflation bei zehn Prozent steht, das Land auf eine Rezession blickt. Wer so Politik macht, muss sich nicht wundern, wenn die salbungsvollen Reden über Verantwortung für das Land niemand mehr hören will.

In der vergangenen Woche hätte es die Chance gegeben, die Sache relativ geräuschlos abzuräumen. Das dritte Atomkraftwerk im Emsland ebenfalls weiterlaufen zu lassen hätte ein Kompromiss sein können. Wenn Habeck sich dann noch etwas mehr ins Zeug gelegt hätte, hätte der Parteitag wohl auch das genehmigt. Doch statt Brücken zu bauen, mauerten sich Grüne und FDP in ihrer eigenen Rechthaberei ein. Und der Bundeskanzler schaute es sich an, als habe er damit nichts zu tun.

Fast auf den Tag genau ist es ein Jahr her, dass die Ampel beschlossen hat, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. SPD, Grüne und FDP verhandelten vertraulich, sprachen re­spektvoll übereinander, verzichteten möglichst auf rote Linien. Der FDP-Chef Lindner sprach von einer „Zäsur in der politischen Kultur Deutschlands“. Wie die drei Parteien miteinander umgegangen seien, sei von vielen Menschen als ein Zeichen der Hoffnung gelesen worden, dass „ein neuer Aufbruch für unser Land“ möglich sei. Ein Jahr später ist davon kaum etwas übrig geblieben.

Alle haben ihren Anteil

Alle drei Parteien haben ihren Anteil daran, dass es so weit gekommen ist. Die SPD hat ein Geschick entwickelt, Erfolge unabhängig von der Urheberschaft für sich zu verbuchen und Schuld abzuschieben. Die FDP befasst sich mit Wundenlecken und Selbstfindung. Den Grünen, die sich so staatstragend geben, fehlt der Blick für das Ganze. Die Partei ist nicht bereit einzusehen, dass die Menschen im Land in dieser Zeit mehr Angst vor Stromrechnungen und Blackouts haben als vor fehlenden Sicherheitsüberprüfungen. Dass das Atom-Thema überhaupt eine solche Sprengkraft entwickeln konnte, liegt auch daran, dass Habeck sich nicht getraut hat, seiner Partei den Streckbetrieb zuzumuten, sondern auf die unglückliche Idee der Einsatzreserve ausgewichen ist, die jenseits der grünen Blase niemand verstanden hat.

Mehr zum Thema 1/

Der Konflikt um die Atomkraftwerke beschädigt alle drei Parteien, auch wenn noch eine Lösung gefunden wird. Die Ampel kann nur gemeinsam strahlen. SPD, Grüne und FDP schauen auf das eigene Licht, als stünden wir kurz vor der nächsten Bundestagswahl. Man kann für das Land nur hoffen, dass das nicht so ist.