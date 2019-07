1.

Dass man in Deutschland seine Meinung nicht frei äußern dürfe, stimmt nicht. So laut Rechte es beklagen, so klar widerlegen sie es. Pegida demonstriert, Sarrazin publiziert, Tichy bloggt, Tellkamp spricht, und die AfD ist in den Parlamenten, in Talkshows und auf der Straße zu hören. Sie alle üben ihr Grundrecht der Meinungsäußerungsfreiheit aus, das ihnen kein Gesinnungskorridor, keine Political Correctness, keine von Gutmenschen geschwungene Moralkeule nimmt.

Die Shitstorms, Unflats- und Hasstiraden im Internet, keine Eingriffe in das Grundrecht, aber Belästigungen bei seiner Ausübung, gelten nur selten rechten Meinungen und greifen meistens gerade die Gutmenschen an, von denen sich Rechte in ihrer Freiheit der Meinungsäußerung behindert fühlen. Wenn Rechte beklagen, man dürfe in Deutschland seine Meinung nicht frei äußern, wollen sie nur den Bonus, den Opfer in unserer Gesellschaft genießen, auch für sich reklamieren.