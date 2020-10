Kelle steigt in seinen weißen Geländewagen und rumpelt weiter durch das Gelände oberhalb von Trautenstein. Links und rechts des Weges türmen sich die gestapelten Stämme drei, vier Meter hoch. „Das war alles meins, das ist alles weg.“ Kelle ist sich sicher, dass es vielen anderen Waldbesitzern genauso ergehen wird. Als selbständiger Forstsachverständiger hat Kelle einen recht guten Überblick, was im Harz gegenwärtig passiert, und seine Prognose ist düster. Kelle deutet auf eine Fläche mit grünen Fichten, die auf den ersten Blick intakt wirken. „Die sind alle schon tot, die wissen es bloß noch nicht.“ Kelle fährt nah an einen Baum heran. Unten am Stamm liegt feines braunes Mehl: Borkenkäfer bei der Arbeit. Die Fichte ist nicht mehr zu retten. Kelle fährt weiter zu einer anderen Stelle, direkt an die Front. „Hier links haben wir schon aufgegeben, rechts kämpfen wir noch“, sagt er. „Aber es sieht schlecht aus. In ein paar Jahren sieht der Harz überall aus wie bei mir.“