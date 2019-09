Aktualisiert am

Berlins Innensenator zu Clans : „Die höhlen den Glauben an den Rechtsstaat aus“

Ungewisser Ausgang: Einer von vier Angeklagten im Zusammenhang mit dem Diebstahl der Goldmünze „Big Maple Leaf“ aus dem Bode-Museum kommt im Januar 2019 zur Verhandlung. Bild: dpa

In Berlin treiben mehrere Clan-Familien ihr Unwesen. Innensenator Andreas Geisel will etwas dagegen tun. Im Interview erklärt er, was dabei die größte Herausforderung ist.