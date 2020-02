Homosexualität : Der Spaltpilz in den Kirchen

Aktualisiert am

Der Spaltpilz in den Kirchen

Methodisten, Anglikaner, Pietisten – der Streit im Umgang mit der Homosexualität führt in den protestantischen Kirchen zu tiefen Rissen. Doch auch in den deutschen Landeskirchen ist lange über das Thema debattiert worden.

Eine „United Methodist Church“ in der Nähe von Sulphur Springs Im Bundestaat Texas. Sie ist die drittgrößte Kirche der Vereinigten Staaten. Bild: EPA

Der Richtungsstreit über den Umgang mit Homosexualität schwelt schon länger unter den Methodisten. Die „United Methodist Church“, die in den Vereinigten Staaten die drittgrößte Kirche ist und der weltweit rund 25 Millionen Christen angehören, hatte 1972 eine Regelung in ihre Kirchenordnung aufgenommen, nach der „Homosexualität unvereinbar mit der christlichen Lehre“ ist. Wie zugespitzt der Konflikt mittlerweile ist, zeigte sich im Februar 2019 auf einer außerordentlichen Generalkonferenz: Mit einer knappen Mehrheit von 438 zu 384 Stimmen beschlossen die Delegierten, ihre Kirchenordnung weiter zu verschärfen, was vermutlich einen Exodus der Progressiven zur Folge gehabt hätte. Darauf formierte sich eine Mediationsgruppe, die Anfang Januar einen anderen Weg vorschlug: Die restriktiven Regelungen sollen aus der weltweiten Kirchenordnung gestrichen werden.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. F.A.Z.



Stattdessen können die einzelnen Regionen, Konferenzen oder Gemeinden selbst ihre Haltung festlegen. Etliche Konservative fänden es jedoch unerträglich, einer Kirche anzugehören, die unterschiedliche Auffassungen zur Homosexualität zulässt. Die Kommission schlägt daher vor, dass diese Christen die „United Methodist Church“ verlassen und eine neue, konservative methodistische Kirche gründen. Als Anschubfinanzierung erhalten sie dafür 25 Millionen Dollar.