Islamist aus Offenbach : Wie das FBI einen Anschlag in Frankfurt vereitelte

Als Filan M. im November festgenommen wurde, schien es so, als sei Frankfurt nur knapp einem islamistischen Anschlag entgangen. Die Chemikalien für Sprengstoff hatte sich der 25 Jahre alte Islamist bereits besorgt, ebenso eine Zündvorrichtung, um in einer Bar im Süden der Stadt eine „Vielzahl Ungläuber“ zu töten, wie es die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft. Dann aber ging M. in die Falle der Ermittler und wurde festgenommen. Er hätte es ohnehin „nicht geschafft“, sagte der Angeklagte am Mittwoch vor dem Frankfurter Landgericht. Doch sein Auftritt am ersten Verhandlungstag und die weiteren Straftaten, die ihm vorgeworfen werden, weckten Zweifel an der Aussage.

Wohl in der Hoffnung auf eine Strafmilderung zeigte sich M. vor Gericht ungewöhnlich offen und redselig. Er gestikulierte und erklärte, stets höflich und sehr ausführlich. Mit beiden Händen stellte er etwa vor sich auf dem Tisch nach, wie er an einer Sprengvorrichtung gebastelt habe. Ja, er habe die Chemikalien besorgt, um Sprengstoff zu erstellen, ebenso die Zündvorrichtung. Auch habe er versucht, eine Maschinenpistole im Darknet zu erwerben, was fehlgeschlagen sei. Er fügte sogar weitere Vergehen hinzu: So habe er zuvor bereits versucht, Pistolen zu erwerben. Nur an einem Punkt widersprach er der Anklage, die ihm die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorwirft. Er habe nie der „Islamischen Staat“ Treue geschworen.