Aktualisiert am

Was (und wer) bleibt fürs Auswärtige Amt?

Internationale Politik : Was (und wer) bleibt fürs Auswärtige Amt?

Wie groß ist der Bedeutungsverlust des Auswärtigen Amtes für die Profilierung von Parteien? Bild: Picture-Alliance

Anders als in früheren Koalitionsregierungen hat das Außenministerium für die Profilierung von Parteien an Bedeutung verloren. Dies müsste nicht so sein. Ein Gastbeitrag.