Die Verantwortung von Politikern : Auf Leben und Tod

In einer Gesundheitskrise mit einem unbekannten und unberechenbaren, potentiell tödlichen Virus mussten und müssen Politiker innerhalb von Stunden und Tagen Entscheidungen über Leben und Tod treffen. Manche in diesem Abwägungsprozess und mit dem Rat auch von Virologen gefällten Entscheidungen werden sich als falsch herausstellen oder haben es schon getan. Aber es sind im besten Wissen und Gewissen getroffene Entscheidungen, für die „wir untereinander Verständnis aufbringen müssen“, wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble im Blick auf Spahns Satz sagte.

In Deutschland haben die meisten der Mitte März getroffenen Entscheidungen der Ministerpräsidenten, aber auch der wissenschaftlich orientierte Kurs der Kanzlerin bisher das Schlimmste verhindert. Die Kritik an einzelnen Maßnahmen und Versäumnissen, etwa im Umgang mit Eltern und Schülern, ist berechtigt. Doch die vergleichsweise geringe Zahl an Todesopfern ist ein großer Erfolg der hiesigen Politik.

Ganz anders hingegen hat sich die Lage in den drei von der Seuche besonders grausam heimgesuchten Staaten Großbritannien, Brasilien und den Vereinigten Staaten entwickelt – auch wegen ihrer politischen Führer, die das Coronavirus unterschätzten, verharmlosten und nichts bis (zu) wenig zur Eindämmung und Bekämpfung der Krankheit in ihren Ländern unternehmen. Boris Johnson, Jair Bolsonaro und allen voran Donald Trump haben der Welt bewiesen, dass das ohnehin lebensgefährliche Virus in schlechter, egozentrischer oder irrationaler Regierungskunst einen Verbündeten findet, um seine ganze Zerstörungskraft zu entfalten.

Bezeichnend für ihren Umgang mit der Corona-Krise ist auch der augenfällige Mangel der drei Populisten und selbsternannten „Macher“ an Mitgefühl mit den Opfern. Bei der Frage nach der verheerenden Bilanz mit mehr als 168.000 Covid-19-Toten in Amerika gab sich Trump jüngst in einem Interview nicht einmal die Mühe, Anteilnahme zu heucheln: „Sie sterben, stimmt. So ist das eben.“

Wie urteilen die amerikanischen Wähler?

Allen dreien ist gemeinsam, dass sie nicht oder nur unter öffentlichem Druck bereit sind, selbst offenkundige Fehler einzugestehen und damit auch Verantwortung für ihr Tun zu übernehmen. Der Herausgeber der medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“, Richard Horton, gibt Johnson wegen des verspäteten Lockdowns, mangelnden Schutzes der Alten- und Pflegeheime und vor allem der Fixierung auf den Brexit als Ausweis britischer Überlegenheit gegenüber einem Virus aus China voller Zorn die Schuld an dem tödlichen Desaster: „Die britische Regierung wird sich eines Tages verantworten müssen für den vermeidbaren Tod von Zehntausenden Menschen.“ Immerhin hat Johnson nach massiver Kritik einer unabhängigen Untersuchung seines Krisenmanagements zugestimmt – wann dies geschehen soll, ist indes offen.

Das wirksamste und gerechteste Urteil können jedoch anders als in China oder Russland in allen drei Fällen die Wähler fällen – in Amerika schon am 3. November. Das ist eine nicht geringe Hoffnung auf bessere Zeiten.