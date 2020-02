Chaos in der FDP : Wie Christian Lindner sich in Erfurt durchsetzte

Dem FDP-Vorsitzenden ist es gelungen, den Landesverband in Thüringen auf Linie zu bringen. In einem Krisengespräch drohte Christian Lindner sogar mit seinem Rücktritt.

Der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Erfurt. Bild: dpa

Christian Lindner musste sich einiges anhören. Bei der außerordentlichen Vorstandssitzung der FDP wollten viele Redner dem Bundesvorsitzenden sehr deutlich ihre Meinung sagen. Von „intensiver und offener Aussprache“ berichtete Lindner am Freitagnachmittag, von „Wut und Enttäuschung“ andere. Was bedeutet, dass die Fetzen flogen. Lindner musste gleich mehrere Fehler eingestehen, von Fehleinschätzungen sprechen. Auch seine unklaren Äußerungen nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen bedauerte Lindner mit den Worten: „Ich würde heute klarer formulieren, es war doch etwas sehr diplomatisch.“

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin F.A.Z.

Das alles habe „Zweifel an der Grundhaltung der FDP ausgelöst, diese Zweifel bedauern wir zutiefst“. Der scharfe Kontrast zur AfD sei dabei nicht mehr sichtbar gewesen, sagte Lindner. Vor allem die Hamburger Wahlkämpfer, die sich in zwei Wochen der Abstimmung stellen, dürften die Ereignisse dieser Woche noch mehr bedauern.

Thüringens Generalsekretär habe sich dafür entschuldigt, „das gab viel Beifall“, berichtete Lindner. Klar sei, es werde keine Kooperation mit der AfD geben, auch keine „unfallweise“ Kooperation. Um die Öffentlichkeit nicht zu lange warten zu lassen und den Eindruck zu vermeiden, dass sein Stuhl wackle, zog Lindner die angekündigte Vertrauensabstimmung nach zweieinhalb Stunden Diskussion vor. 33 von 36 Anwesenden sprachen sich für ihn aus, es gab eine Neinstimme und zwei Enthaltungen.

Ohne Lindner wäre die Bundes-FDP kaum sichtbar

Für manche verbindet sich damit aber nicht zum ersten Mal ein Aber: Ja, die FDP vertraut Lindner weiterhin. Dennoch hätte er dem Spuk in Erfurt rascher und konsequenter ein Ende bereiten sollen. Einige waren allerdings der Meinung, Lindner habe der öffentlichen Aufregung zu schnell nachgegeben und nach Gutsherrenart die tapferen Thüringer abgemeiert. Insbesondere dort, aber auch anderswo verbittet man sich nämlich seit jeher Einmischungen von außen. Das hatten die Thüringer Lindner schon vorab zu verstehen gegeben, lange vor dem Schritt Kemmerichs, die Wahl trotz der AfD-Stimmen anzunehmen. Lindner hatte in der Fraktion gewarnt, mehrfach mit Kemmerich gesprochen und telefoniert, am Ende ihm die Entscheidung überlassen.

Lindner überstand also die Vertrauensabstimmung am Freitag. Das liegt wohl auch daran, dass die FDP im Bund ohne ihn lange nicht so sichtbar wäre. Trotzdem dauerte es am vergangenen Mittwoch nur ein paar Minuten, ehe Lindner massive Kritik entgegenschlug, nachdem er sich zur Wahl des Parteikollegen Thomas Kemmerich geäußert hatte.

So gehe es gar nicht, meldete sich Alexander Graf Lambsdorff zu Wort: „Man kann, ja soll in einer demokratischen Wahl antreten. Aber man lässt sich nicht von AfD-Faschisten wählen. Wenn es doch passiert, nimmt man die Wahl nicht an.“ Lindner mied diese Deutlichkeit zunächst. Er hatte Kemmerich als sympathischen Dickschädel kennengelernt. Ihm seinen Fehler sogleich öffentlich vorzuhalten, hätte es schwerer gemacht, erfolgreich zu sein. Also erklärte Lindner nach einer Schaltkonferenz des Präsidiums, an der Kemmerich teilnahm, zunächst nur: „Landesverband und Landtagsfraktion der FDP in Thüringen handeln in eigener Verantwortung.“