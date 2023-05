Am 22. März fuhr der chinesische Konsul aus Hamburg zu einem Termin nach Kiel. Er traf dort Hinrich Habeck, den Bruder von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Konsul Cong Wu pries die „freundschaftliche Verbindung“ zwischen der chinesischen Provinz Zhejiang und Schleswig-Holstein. Sie sei ein Modell für die Zusammenarbeit auf lokaler Ebene zwischen China und Deutschland.

Anna Schiller Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Man blicke einer Vertiefung der Zusammenarbeit entgegen – im Bereich der alternativen Energien, der Digitalwirtschaft, der Lebensmittelverarbeitung bis hin zur me­dizinischen Versorgung. Protektionismus und „De-Coupling“ lehne man entschieden ab. Mit „De-Coupling“ ist gemeint, die wirtschaftlichen Beziehungen so zu gestalten, dass sie ohne erhebliche Schäden einseitig beendet werden können.

Hinrich Habeck traf den Konsul in seiner Funktion als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH). Die WTSH bewirbt Schleswig-Holstein als Wirtschaftsstandort im Ausland und berät Unternehmen aus Schleswig-Holstein bei der Expansion in andere Länder. Hauptgesellschafter ist das Land. Die Stelle hat Hinrich Habeck vor etwas mehr als einem Jahr angetreten.

Von dem, was Hinrich Habeck zum chinesischen Konsul gesagt haben soll, gibt es zwei Versionen. Die der chinesischen Seite lautet: „China war in der Vergangenheit, ist in der Gegenwart und wird auch in der Zukunft immer einer von Schleswig-Holsteins wichtigsten Handelspartnern sein.“ Außerdem soll Hinrich Habeck gesagt haben: „Schleswig-Holstein misst der für beide Seiten vorteilhaften Wirtschafts- und Handelskooperation mit China und der Partnerschaft mit Zhejiang große Bedeutung zu.“ Und: „Die WTSH wird weiterhin ihr Bestes tun, um die wechselseitigen Wirtschaftsinvestitionen von Unternehmen aus Schleswig-Holstein und China zu unterstützen.“ Das schreibt das Konsulat in einem Bericht, der nur auf Chinesisch auf dessen Internetseite veröffentlicht wurde.

Die zweite Version geht so: Die deutsche Seite bestreitet, dass Hinrich Habeck das gesagt hat. „Diese Aussage von Herrn Hinrich Habeck wurde in diesem Wortlaut nicht getätigt“, teilt die WTSH auf Anfrage der F.A.Z. mit. Das Zitat sei nicht mit der WTSH abgestimmt „und daher nicht zu verwenden“. Eine Sprecherin bestätigt zwar, dass das Treffen am 22. März stattgefunden und etwa eine Stunde gedauert hat. Was Hinrich Habeck in dem Ge­spräch mit dem Konsul gesagt hat, teilt die WTSH jedoch nicht mit. Einen Bericht der deutschen Seite zu dem Gespräch findet man im Internet auch nicht.

Bekennende China-Freunde gibt es kaum noch. Der Krieg in der Ukraine hat Deutschlands Abhängigkeit von Russland offengelegt. Damit ist auch das Bewusstsein gewachsen für die Probleme, die sich aus einer wirtschaftlichen Abhängigkeit von China ergeben könnten. Das zeigte sich etwa an der Debatte um einen Einstieg des chinesischen Staatsunternehmens Cosco am Containerterminal Tollerort in Hamburg. Sechs Bundesministerien lehnten es ab, dass Cosco 35 Prozent der Anteile an der Betreibergesellschaft erwerben darf.

Ein Vorhaben in Kiel stößt auf Bedenken

Bundeswirtschaftminister Robert Ha­beck von den Grünen gehört in der Bundesregierung durchaus zu den China-Kritikern. Der F.A.Z. sagte er kürzlich, es sei „grundsätzlich klar“, dass Deutschland weniger abhängig von China werden müsse. „Das heißt, Resilienz stärken, sich breiter aufstellen, Wirtschaftssicherheit zum Schwerpunktthema machen. Das muss ganz nach oben auf die politische Agenda“, forderte er. Ein Treffen wie jenes mit seinem Bruder Hinrich Habeck kann das Konsulat in Peking also als vollen Erfolg verkaufen. Das chinesische Außenamt jedenfalls übernahm den Bericht des Hamburger Konsulats auch auf seiner In­ternetseite.