Einfluss der KP : Wie Peking in Deutschland Kritiker unter Druck setzt

Chinas Kommunistische Partei hat selbst in Deutschland Augen und Ohren. Sie überwacht Dissidenten, Politiker und Wissenschaftler. Viele leben in Sorge.

Die Macht der Kommunistischen Partei Chinas endet nicht an den Landesgrenzen. Laut deutschem Verfassungsschutz hat Peking seine Nachrichtendienste beauftragt, die chinesische Diaspora in Deutschland zu steuern und zu überwachen, das sind etwa 200.000 Personen. Auch chinesische Firmen und Vereine werden für diesen Zweck eingesetzt. Das Regime übt laut Sicherheitskreisen dabei zunehmend Druck aus und geht teilweise aggressiv vor, die Kontrolle sei umfassender noch als die von Iran oder Russland ausgeübte. Die Opfer sind Demokratieaktivisten, Wissenschaftler, Politiker – darunter auch Deutsche.

Der chinesische Student Zhang Yannan hatte schon in seiner Jugend einen kritischen Geist, der durch sein Studium der Geschichte noch geschärft wurde. Es habe in seinem Land kein freies Denken und keine freie Wissenschaft gegeben, die Partei habe festgelegt, wie geschichtliche Ereignisse zu bewerten seien, erzählt er. Zhang entschloss sich darum, zum Studium nach Deutschland zu gehen. Seinen Eltern sagte er schon damals, dass er wohl nie mehr zurückkommen werde. Das war 2019, er war gerade einmal 19 Jahre alt.

Lange war der junge Mann verunsichert und nervös, er wusste nicht, was er in Deutschland sagen durfte und was nicht. Als er in chinesischen sozialen Medien Kritik an Chinas Führung übte, wurden seine dortigen Konten gesperrt, und er verlor den Kontakt zu seinen Freunden. In einer Chatgruppe las er irgendwann, dass Chinesen eine Kundgebung von Hongkongern am Brandenburger Tor stören wollten, die dort für die Freiheit ihrer Heimat protestierten. Zhang warnte die Hongkonger, aber die Chinesen bekamen es mit, und es ergoss sich ein Shitstorm über ihn. Ein Onlinemob aus China grub persönliche Informationen über ihn aus, stempelte ihn öffentlich ab als „Verräter“. Er sagt, das habe ihn an Maos brutale Kulturrevolution von 1966 bis 1976 erinnert. Aber einschüchtern ließ er sich nicht, sondern äußerte sich weiterhin regimekritisch.

Anreize und Druck aus Peking

In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Fälle von Spionage und Einschüchterung öffentlich, wurden Deutsche und Chinesen verurteilt. Direkt betroffen von der Einflussnahme ist auch die Forschung: Die Bundesregierung erklärte 2019 auf eine Anfrage der Grünen, sie habe Erkenntnisse, dass chinesische Behörden versuchten, sowohl chinesische Studenten und Wissenschaftler in Deutschland als auch deutsche China-Forscher „in ihrem Handeln zu beeinflussen“.

Der Hamburger Sinologe Kai Vogelsang kann das bestätigen. Er sagt, die Kommunistische Partei wolle die Meinungsfreiheit „weit über die Staatsgrenzen hinaus“ einschränken. Unter seinen chinesischen Studenten gebe es viele, die offen seien und Dinge differenziert betrachteten. Aber in Veranstaltungen zu kritischen Themen sehe er öfter unbekannte Chinesen, sagt Vogelsang. „Da ist klar: Das sind Beobachter.“

Als er kürzlich mit Kollegen Bundeskanzler Olaf Scholz vor der Peking-Reise in einem offenen Brief dazu aufrief, den Cosco-Deal mit dem Hamburger Hafen zu stoppen, machten sie die Dringlichkeit ihres Anliegens dadurch deutlich, dass sie mit diesem Brief ihre „Möglichkeit aufs Spiel setzen, in absehbarer Zukunft nach China zu reisen oder dort zu forschen“. Anders als andere Kollegen waren sie nicht bereit, „taktische Zugeständnisse“ zu machen.