Koalitionsvertrag vorgestellt : Wie CDU und Grüne Schleswig-Holstein umbauen wollen

Vertreterinnen und Vertreter von CDU und Grünen unterzeichnen am Mittwoch in Kiel den Koalitionsvertrag. Bild: dpa

Am Ende geht doch nicht alles ganz so schnell. Der Koalitionsvertrag liegt in Kiel zur Unterzeichnung bereit, nur die Spitzenvertreter von CDU und Grünen lassen auf sich Warten. Ein paar Kleinigkeiten für die Präsentation müssen noch abgestimmt werden. Als der bisherige und künftige Ministerpräsident Daniel Günther dann am Mittwoch mit seiner CDU-Parteifreundin Karin Prien und Monika Heinold und Aminata Touré von den Grünen vor die Presse tritt, bleibt aber trotzdem noch genug Zeit zum gegenseitigen Loben: wie gut die Gespräche waren und wie vertrauensvoll. Er präsentiere den Vertrag voller Stolz, sagt Günther. „Das ist ein ehrgeiziges Programm.“

Tatsächlich haben CDU und Grüne in den vergangenen vier Wochen recht geräuschlos ihren Koalitionsvertrag verhandelt. „Ideen verbinden – Chancen nutzen, Schleswig-Holstein gestalten“ ist sein Titel und 244 Seiten ist er lang. Kaum ein Thema bleibt unberührt, viele Ziele werden benannt. Und doch gibt es eine entscheidende Einschränkung, die Heinold mit Verweis auf die unsicheren Zeiten gleich klar macht: Es werde nur umgesetzt, was auch finanzierbar ist.