Wenn es nach dem Willen der Ampelkoalition geht, dann ist Cannabis bald nicht mehr komplett verboten – innerhalb bestimmter Grenzen soll der Besitz erlaubt sein. An diesem Mittwoch will das Kabinett in Berlin den Gesetzentwurf beschließen. Doch Fachleute halten nicht viel von dem Vorhaben. Die F.A.Z. beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was sieht die geplante Legalisierung von Cannabis vor?

Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP will den Besitz und den Anbau von Cannabis innerhalb bestimmter Grenzen nicht mehr unter Strafe stellen. Geplant ist, dass der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis für Erwachsene sowie der Anbau von höchstens drei Pflanzen zum Eigenbedarf in Zukunft erlaubt sind. Einen freien Verkauf der Droge in Geschäften soll es aber nicht geben. Cannabis soll stattdessen in sogenannten Clubs gemeinschaftlich angebaut und nur an Mitglieder abgegeben werden dürfen.