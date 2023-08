Wenn es nach dem Willen der Ampelkoalition geht, dann ist Cannabis bald nicht mehr komplett verboten – innerhalb bestimmter Grenzen soll der Besitz erlaubt sein. An diesem Mittwoch will das Kabinett in Berlin den Gesetzentwurf beschließen. Doch Fachleute halten nicht viel von dem Vorhaben. Die F.A.Z. beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was sieht die geplante Legalisierung von Cannabis vor?

Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP will den Besitz und den Anbau von Cannabis innerhalb bestimmter Grenzen nicht mehr unter Strafe stellen. Geplant ist, dass der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis für Erwachsene sowie der Anbau von höchstens drei Pflanzen zum Eigenbedarf in Zukunft erlaubt sind. Einen freien Verkauf der Droge in Geschäften soll es aber nicht geben. Cannabis soll stattdessen in sogenannten Clubs gemeinschaftlich angebaut und nur an Mitglieder abgegeben werden dürfen.

Dabei gelten laut dem Entwurf des Gesundheitsministeriums weitere Beschränkungen. Demnach darf jeder Verein höch­stens 500 Mitglieder aufnehmen, die allesamt volljährig sein und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben müssen. Einen Verein kann nur jemand leiten, dessen „Zuverlässigkeit überprüft wurde“, wie es im Entwurf heißt. Der Konsum in den Räumen des Vereins ist verboten, auch in der Nähe von Schulen, Kitas und in Fußgängerzonen ist er tagsüber nicht erlaubt. Die Ampel behält sich auch vor, die Zahl der Vereine zu begrenzen, zum Beispiel anhand der Bevölkerungsdichte.

Können Konsumenten bald also grenzenlos kiffen?

Nein. Ein Verein darf jedem Mitglied höchstens 25 Gramm Cannabis pro Tag und höchstens 50 Gramm pro Monat in einer neutralen Verpackung abgeben. Eine Mitgliedschaft in mehreren Vereinen soll verboten sein, damit die Grenzen nicht überschritten werden. Heranwachsende unter 21 Jahren dürfen pro Monat nur höchstens 30 Gramm bekommen, zudem soll der Gehalt des Wirkstoffs THC begrenzt werden. Die genaue Höhe ist aber noch offen.

Mit dem Entwurf setzt die Ampel den Koalitionsvertrag um, weicht aber von dem ursprünglichen Plan ab. Darin heißt es, man wolle die Abgabe von Cannabis „zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften“ einführen. Dieser Plan ist aber vom Tisch. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte zuletzt gesagt, es werde „noch kleine Änderungen“ an dem Entwurf geben. Details nannte er nicht. Aus dem Ministerium hieß es zu Wochenbeginn, der Entwurf sei „im Wesentlichen“ so geblieben.

Gibt es schon Cannabisclubs?

In mehreren Bundesländern haben sich bereits Menschen zu sogenannten Cannabis Social Clubs zusammengeschlossen. Berichten zufolge gibt es in Thüringen bereits einen Verein mit 250 Interessenten, der demnächst in Weimar eingetragen werden soll. Der Landessprecher des Hanfverbands, Friedemann Söffing, hat den Verein nach eigenen Angaben mitgegründet. „Es ist absehbar, dass es in jeder größeren Stadt so einen Verein geben wird“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Ein Verein in Erfurt verzeichnet nach eigenen Angaben bereits 80 Anmeldungen.

In Stuttgart in Baden-Württemberg gibt es auch schon einen Cannabis-Verein, der nach Angaben des Vorsit­zenden Julen Merino bereits fast 470 Mitglieder hat. Seit der Ankündigung des Gesetzes im April „wurden wir von Mitgliedsanträgen überrannt“, sagte Merino. „Inzwischen haben wir beschlossen, keine neuen Mitglieder mehr aufzunehmen.“ Nach Angaben des Dachverbands der baden-württembergischen Cannabisvereine gab es zuletzt 15 Clubs im Südwesten.