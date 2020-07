Nach den Ausschreitungen : Wie kann man Krawallen in den Großstädten vorbeugen?

In Baden-Württemberg fordern drei Kommunalpolitiker ein „Anreiz- und Sanktionssystem“ für Flüchtlinge. Denn in der Provinz und in den mittelgroßen Städten werden manche zum Problem.

Gewaltsame Ausschreitungen von Jugendlichen auf Sommerfesten oder in städtischen Parks gehören seit Jahren zur Sommerhitze wie Altstadtfeste und überfüllte Badeseen, sogar in Zeiten der Pandemie. 2017 stand die schwäbische Stadt Schorndorf für eine paar Tage unter Beobachtung, weil jugendliche Gewalttäter, einige waren Flüchtlinge oder stammten aus Einwandererfamilien, randaliert und Polizisten mit Flaschen beworfen hatten. Strafverfahren im zweistelligen Bereich waren die Folge.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z.

Ende Juni zog ein gewaltbereiter Mob durch die Stuttgarter Innenstadt, mehr als 40 Schaufenster gingen zu Bruch, mehrere Polizisten wurden verletzt, die Polizei hat 44 Tatverdächtige ermittelt, mittlerweile befinden sich 23 in Untersuchungshaft. Am vergangenen Wochenende gab es nun Randale auf dem Frankfurter Opernplatz, die Polizei nahm 39 Verdächtige vorläufig fest. Was alle drei Vorfälle gemeinsam haben, ist eine ähnliche Tätersoziologie: Die Verdächtigen sind in der Regel sehr jung, sie sind alkoholisiert, sie sind größtenteils polizeibekannt und mindestens die Hälfte von ihnen stammt aus Einwandererfamilien oder ist jung, geduldet oder als Flüchtling anerkannt.

Jeder dieser Vorfälle zog eine politische Diskussion nach sich, allerdings ist es bislang in keinem der Fälle richtig gelungen, das urbane Gewaltphänomen vollständig aufzuklären. Einen neuen Versuch machen nun drei baden-württembergische Oberbürgermeister: Matthias Klopfer (SPD) aus Schorndorf, Richard Arnold (CDU) aus Schwäbisch Gmünd und – wenig überraschend – Boris Palmer (Grüne) aus Tübingen. In einem Brief an den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) verlangen sie, auf das Problem mit dem „unverschämten Rotzbuben-Gehabe“ mit „großen, mutigen, starken Schritten“ zu reagieren.

„Tunichtgute mit Einschränkungen zur Räson zu bringen“

Die drei Kommunalpolitiker schlagen vor, ein „Anreiz- und Sanktionssystem“ für Flüchtlinge zu entwickeln, ihnen also einerseits sinnvolle Betätigungsfelder zu geben, andererseits diejenigen, die wiederholt durch „Kleinkriminalität und Konflikte mit der Polizei“ aufgefallen sind, in die Landeserstaufnahmeeinrichtungen (LEA) zurückzuschicken, wo eine bessere Kontrolle durch Polizei und Sicherheitskräfte möglich wäre. „Es wäre“, heißt es in dem Brief, „auch gegenüber friedlichen jungen Leuten besser erklärbar, gezielt die Tunichtgute mit Einschränkungen zur Räson zu bringen, als alle mit nächtlichen Ausgangssperren und Alkoholverbote in Haftung zu nehmen.“

Die Rolle von Geflüchteten bei der Entstehung einer gewaltbereiten Szene in der Stuttgarter Innenstadt finde in der „öffentlichen Debatte“ kaum Beachtung. „In jeder Mittelstadt in Baden-Württemberg hat sich mittlerweile ein Milieu nicht integrierter, häufig mit Kleinkriminalität und Straftaten in Verbindung zu bringender junger geflüchteter Männer gebildet, das an Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen zusammenkommt. Von diesen sind mittlerweile viele nicht mehr für Sozial- und Integrationskonzepte erreichbar“, schreiben die Oberbürgermeister, die sich als „Experten der Stadtgesellschaften“ vorstellen.