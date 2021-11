Appell an Impfgegner : Wie Boris Palmer die Intensivstationen entlasten will

Wendet sich mit Appell an Impfgegner: Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, hier am 11. März bei einem Pressetermin in Tübingen Bild: dpa

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) schlägt zur Entlastung der Intensivstationen vor, dass Impfgegner im Voraus per Patientenverfügung auf eine intensivmedizinische Therapie verzichten sollten. „Liebe Impfgegner“, schreibt Palmer auf seiner Facebook-Seite, „unterschreibt eine Patientenverfügung, dass ihr auf Krankenhausbehandlung verzichtet. Dann können wir alle Corona-Maßnahmen aufheben. Denn für die Geimpften haben wir genug Personal und Betten. Ungeimpfte brauchen eben zehnmal häufiger ein Intensivbett.“ Das Impfen sei so lange Privatsache gewesen, wie das Gesundheitssystem alle gut habe versorgen können.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Aufgrund der ausgesprochen hohen Inzidenzen derzeit sei nun aber eine andere Situation eingetreten: „Es werden zu viele Menschen gleichzeitig krank. Durch Corona. Das ist eben anders als Verkehrsunfälle oder ein Herzinfarkt“, Corona sei eben ansteckend, schreibt der grüne Politiker. In Deutschland stünden auch 4000 Intensivbetten weniger zur Verfügung, weil viele Krankenschwestern und Pfleger angesichts der aussichtslosen Behandlung gekündigt hätten. „Wer mal mit Corona auf der Intensiv ist, kommt in fünfzig Prozent der Fälle nicht mehr lebend raus. Und kein Gesundheitssystem der Welt ist so gut, dass es zehnmal mehr Patienten behandeln kann, weil die Leute sich nicht impfen lassen“, schreibt Palmer.

Palmer sagte später zu seinem Vorschlag, es habe sich lediglich um eine „kontrafaktische Überlegung“ gehandelt. Damit wolle er darauf aufmerksam machen, dass sich Impfverweigerer kaum der Impfung verweigern könnten, wenn die Gesellschaft das daraus entstehende Risiko nicht solidarisch übernehme.

„Der Vorschlag ist weltfremd“

Die Stuttgarter Fachanwältin für Medizinrecht, Andrea Hartmann, hält Palmers Gedanken angesichts der derzeitigen Situation in den Kliniken und auf den ausgelasteten Intensivstationen zwar für konsequent, aber letztlich für praxisfern: „Natürlich können Impfgegner in einer Patientenverfügung festlegen, auf eine Behandlung im Krankenhaus oder auf eine intensivmedizinische Therapie mit Beatmung zu verzichten. Der Vorschlag ist dennoch weltfremd, denn ein Unterzeichner einer Patientenverfügung kann diese, kurz bevor die Frage der Intubation besprochen wird oder andere lebensrettende Behandlungen anstehen, jederzeit widerrufen“, sagte Hartmann der F.A.Z. Es komme im medizinischen Alltag häufig vor, dass Patienten im Falle einer ernsthaften Erkrankung ihre zuvor getroffene Patientenverfügung widerriefen.

Staatlich verpflichtend könne man eine solche Patientenverfügung für Impfgegner ohnehin nicht machen. „Mehr als eine Empfehlung ist nicht möglich. Nach dem Grundgesetz besteht ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, woraus sich ein Anspruch auf eine medizinische Behandlung herleiten lässt. Deshalb würde eine solche verpflichtende Patientenverfügung das Grundgesetz aushebeln und wäre grundgesetzwidrig“, sagte Hartmann. Auch bei einer Triage von Corona-Patienten könne der Impfstatus nicht das einzige ausschlaggebende Kriterium sein, sondern allenfalls „ein Mosaiksteinchen“ in der medizinischen Bewertung und Abwägung der Fälle.

Parteiausschlussverfahren gegen Palmer

Der baden-württembergische Landesverband der Grünen führt gegen Palmer derzeit ein Parteiausschlussverfahren, Anfang der Woche ist die gut 30 Seiten starke Begründung der Anwälte des Landesverbandes bei Palmers Anwalt eingegangen. Anlass für das Parteiausschlussfahren sind angeblich rassistische Aussagen Palmers.

Der grüne Landesvorstand kritisiert seit langem aber auch die Positionen des Kommunalpolitikers in identitätspolitischen Fragen sowie einige Aussagen während der Corona-Pandemie. Im April 2020 hatte Palmer in einer Fernsehsendung über die seiner Auffassung nach verfehlten Corona-Schutzmaßnahmen gesagt: „Ich sage es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären – aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen.“