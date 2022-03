Aktualisiert am

Missbrauchs-Betroffene reden : „Das ist verdammt mutig, was Sie machen“

Betroffene von sexuellem Missbrauch sprechen über das, was sie zu Schulzeiten erlebt haben. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Prien, würdigt das. Nachholbedarf gibt es trotzdem.

Als Schülerin hatte Anna keine Worte für das, was ihr ein Lehrer antat. Sie war 14 Jahre alt, als es begann. Die Eltern waren getrennt, mit dem Vater hatte Anna Probleme. Der Lehrer interessierte sich für Anna, und sie dachte, er meine es gut mit ihr. Erst fing es scheinbar harmlos an. Der Lehrer brachte sie mal mit dem Auto nach Hause und lud sie zum Fußballgucken ein, dann chatteten sie. Er machte Anna Weihnachtsgeschenke. Als sie 15 war, wurde es körperlich. „Ich dachte, das gehört dazu. Wenn er das als Erwachsener macht, ist das wohl richtig.“

Tobias Schrörs Politikredakteur.



So schildert es Anna in einem Erfahrungsbericht. Am Mittwoch wurde er auf einer Veranstaltung der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs eingespielt. Die Stimme, die auf der Aufnahme zu hören war, stammte von einer Schauspielerin. Mit Zeugnissen wie jenem von Anna lenkte die Aufarbeitungskommission bei einem sogenannten öffentlichen Hearing die Aufmerksamkeit auf ein Thema, das im Schatten großer Krisen nicht vergessen werden darf: auf den Missbrauch und die Schulen.