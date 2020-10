Polizeieinsatz in Berlin : Räumung mit der Motorsäge

Polizisten räumen ein von Autonomen besetztes Haus an der Rigaer Straße in Berlin am Freitag. Bild: Daniel Pilar

Es ist 7:25 Uhr, als die Beamten der Berliner Polizei die Motorsäge anschalten müssen. Die Tür des Hauses mit der Anschrift Liebigstraße 34 lässt sich mit einem gewöhnlichen Brecheisen nicht öffnen. Es wurde ordentlich verrammelt, sodass niemand eindringen kann. Die Bewohnerinnen haben allerdings nicht Angst vor Einbrechern, sondern vor der Polizei. Die hatte sich nämlich angekündigt. Um Punkt 7 Uhr begann sie die Zwangsräumung des Hauses im Stadtteil Friedrichshain.

Seit Tagen liefen die Vorbereitungen. Eine Sperrzone im Umkreis des Hauses wurde eingerichtet, Polizisten auf den Dächern umliegender Häuser positioniert. So war der Weg am Morgen frei für schweres Gerät. Die Polizei rückt mit gepanzerten Radfahrzeugen, Leiterwagen und Mannschaftswagen an – für die Räumung des Hauses könnte alles brauchbar sein. Der Zutritt in das Haus wird der Polizei schließlich mit Hilfe eines Gerüsts über den ersten Stock gelingen.

Einfach ist das nicht. Mit Kreissäge und Brecheisen müssen zunächst mehrere Schichten aus Stahlteilen, schweren Holzbalken und anderen Metallteilen entfernt werden, mit denen die Bewohnerinnen die Fenster verbarrikadiert haben. Begleitet wird dieses Spektakel von Sprechchören der Demonstranten: „Ganz Berlin hasst die Polizei!“ Gut hundert Leute haben sich in der Rigaer Straße und am anderen Ende der Liebigstraße versammelt, um gegen die Räumung zu protestieren. Sie sind in schwarz gekleidet und vermummt. „A-Anti-Antikapitalista“-Rufe ertönen. Vereinzelt fliegen Flaschen oder Farbbeutel in Richtung Polizei.

Doch überwiegend bleibt die Lage unmittelbar um das Haus ruhig. In der linken Szene war zu dezentralem Protest im gesamten Viertel aufgerufen worden, um Polizeikräfte anderswo zu binden. Insgesamt sind 1.400 Beamte im Einsatz, einschließlich mehrerer Hundertschaften aus Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und der Bundespolizei. Die Einsatzleitung ist sich der Symbolträchtigkeit der Räumung bewusst.

Sie kamen kurz nach dem Mauerfall

Das Haus gilt als Hochburg der linken Szene in Berlin und hat eine lange Geschichte der Besetzung. Schon kurz nach dem Mauerfall zogen Studenten, Kreative, Künstler und auch West-Berliner Links-Autonome in viele baufällige Häuser im Ostteil der Stadt und hielten sie besetzt. Die meisten Immobilien wurden kurze Zeit später wieder geräumt, doch in der Liebigstraße 34 konnten sich die Besetzer halten. Die Wohnverhältnisse wurden schließlich legalisiert, indem ein Mietvertrag mit den Eigentümern abschlossen wurde.

Im Jahr 2008 ersteigerte dann aber der Immobilieninvestor Gijora Padovicz das Gebäude. Nach Medienberichten bezahlte er 600.000 Euro dafür. Für die folgenden zehn Jahre schlossen die Bewohner einen Pachtvertrag mit Padovicz. Doch dieser lief 2018 aus und wurde nicht verlängert. Es war ein harter Schlag für die Bewohner, die das Haus nach eigenem Anspruch denen zur Verfügung stellen wollen, die „in der Stadt der Reichen keinen Platz haben sollen“. Dazu gehören Frauen sowie trans- und intersexuelle Menschen, die Diskriminierung und sexuelle Gewalt erfahren haben. Männer sind ausdrücklich nicht willkommen. Die rund 40 Bewohnerinnen bezeichnen sich selbst als „anarcha-queer-feministisch“.

Ihre Energie gilt dem übergeordneten Kampf gegen „die Unterdrückungsformen des Kapitalismus, des Staates und des Patriarchats“. Das Haus gilt als Rückzugsort für Gleichgesinnte. Da Widerstand als Motto auch gelebt werden sollte, weigerte man sich, aus dem Haus auszuziehen, als der Pachtvertrag ausgelaufen war. Der Eigentümer Padovicz erwirkte daraufhin im Juni diesen Jahres ein Räumungsurteil.

Die Polizei hatte mehr Widerstand erwartet

Entgegen der Ankündigung der Bewohnerinnen, das Haus nicht kampflos aufzugeben, gelingt es der Polizei an diesem Freitag morgen recht schnell, die ersten Bewohnerinnen aus dem Haus zu führen. Um 7.41 Uhr schaffen es die Beamten der technischen Einheit der Berliner Polizei über das Fenster im ersten Stock, das Gebäude zu betreten. Ausgestattet mit Spezialwerkzeug bahnen sie sich den Weg durch die Zimmer. „Wir müssen davon ausgehen, dass im Haus Fallen aufgestellt wurden“, teilt ein Polizeisprecher mit. Und in der Tat wurden Flure und Treppen teils mit Betonelementen versperrt.

Die Demonstranten feiern jede herausgeführte Bewohnerin mit Jubel und Applaus. Manche zeigen das Peace-Zeichen oder strecken ihre Arme in Siegerpose nach oben. Doch unter denen, die auf der anderen Straßenseite „Liebig bleibt, Liebig bleibt“ skandieren, macht sich mit jeder weiteren Bewohnerin, die das Haus unter Polizeibegleitung verlässt, Resignation breit. „Ich fühle mich kaputt und beschissen“, sagt Hanna, die seit den frühen Morgenstunden auf den Beinen ist. Auch Nico demonstriert schon seit einer Stunde und hat die Hoffnung verloren. Für den Kiez, aber auch für Deutschland bedeute die Räumung, „dass nur wer Kapital hat, auch was zu sagen hat“.

Um kurz nach 11 Uhr meldet die Polizei schließlich den erfolgreichen Abschluss der Räumung. Insgesamt 57 Personen hätten sich im Haus aufgehalten. Nach einer Begutachtung eines Sachverständigen werde es dann endgültig dem Gerichtsvollzieher übergeben.