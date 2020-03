Vor der Ausgangssperre : Die widerwillige Hauptstadt

Die Berliner weigern sich großflächig, freiwillig auf Abstand zu bleiben. Das liegt auch am Unwillen des Regierenden Bürgermeisters, Entscheidungen zu treffen. Die könnte ihm am Sonntag abgenommen werden.

Der Samstag soll entscheidend sein, heißt es aus der Bundesregierung. Das Verhalten der Bevölkerung an diesem Tag werde genau beobachtet und am Tag danach entschieden, ob den Ländern Ausgangsbeschränkungen empfohlen werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat für sein Bundesland schon welche verhängt. Die Appelle, sich freiwillig voneinander fern zu halten, haben im Freistaat nicht gefruchtet.

Aber auch in Berlin wurde die Aufforderungen der Kanzlerin und des Regierenden Bürgermeisters oft eher lax ausgelegt. Die fünf älteren Damen, die sich am Donnerstagmorgen ihr morgendliches Workout nicht nehmen lassen, sind da eher die Ausnahme. Sie walken nach den neuen Abstandsregeln: Streng im Gänsemarsch, die Arme synchron bewegend, bunte Häkelmützen wippen auf und ab. Der Mindestabstand von anderthalb bis zwei Metern wird perfekt eingehalten. Die Sonne scheint, und nichts deutet hier darauf hin, dass es Tag fünf des Ausnahmezustands in Berlin ist. Hier, das ist die Domäne Dahlem im Südwesten der Stadt, der einzige Bauernhof der Republik mit U-Bahn-Anschluss. Auf dem großflächigen Gelände grasen kurz nach acht die Kühe, gackern die Hühner, meckern die Ziegen.

Schwer zu sagen, ob die walkenden Damen immer so diszipliniert sind oder ob sie sich die Worte der Kanzlerin vom Vorabend zu Herzen genommen haben. Würden sich alle so verhalten wie diese kleine Risikogruppe, dann müsste Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD wohl nicht mit Ausgangssperren drohen, wie er es im Laufe der Woche schon getan hat.

Verärgerung über den Berliner

Diese Drohung kam überraschend. Denn gerade in der Hauptstadt ist die Politik alles andere als entscheidungsfreudig. Das liegt an Michael Müller, der es selten schafft, als Landesvater eine klare Linie zu ziehen. Anstatt voranzugehen, wie etwa CSU-Mann Markus Söder in Bayern, moserte der Sozialdemokrat zunächst herum, dass es vom Bund keine klaren Anweisungen gebe, alles nur ein „Flickenteppich“ sei, was da im föderalen Deutschland gegen die Epidemie unternommen werde.

In der Bundesregierung war man verärgert über den Berliner, die Kanzlerin machte daraus keinen Hehl. „Föderalismus ist nicht dafür da, dass man Verantwortung wegschiebt, sondern Föderalismus ist dafür da, dass jeder an seiner Stelle Verantwortung wahrnimmt“, sagte sie.

Die Ohrfeige für den Mann im Roten Rathaus schallte über die Grenzen Berlins hinaus. Doch Müller ist nicht allein schuld. Die rot-rot-grüne Koalition der Hauptstadt ist zwar erfindungsreich, wenn es darum geht, gegen „Miethaie“ und andere kapitalistische Bösewichte vorzugehen – etwa mit Mietendeckeln und Enteignungsdrohungen. Doch restriktive Maßnahmen in einer Stadt durchzusetzen, in der scheinbar alles erlaubt ist, das ist keine Stärke dieses Senats.

Müller war in der Woche zuvor für sein Zögern harsch kritisiert worden. Etwa dafür, dass er die Clubs und Bars in der Feierhauptstadt erst ab Dienstag dieser Woche schließen wollte. Berliner Amtsärzte hatten dagegen protestiert. Der Leiter des Gesundheitsamtes Berlin-Reinickendorf, Patrick Larscheid, sprach von einer „unverständlichen Verzögerung“, die zur Folge haben könnte, dass sich am Wochenende beim Feiern „noch unnötig viele neue Infektionen ereignen“. Schließlich hat Berlin 280 Clubs und noch viel mehr Bars, es ist das Herzstück der Vergnügungskultur, besucht von vielen Tausend internationale Feiertouristen.