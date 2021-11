Der Weg der Bärbel Bas : Auf Umwegen zur Bundestagspräsidentin

Nie zuvor hatte jemand aus Duisburg ein so hohes Staatsamt in der Bundesrepublik inne. Die Sozialdemokraten der Stadt feiern Bärbel Bas. Ihr Weg war alles, nur nicht vorgezeichnet.

Bärbel Bas steht auf dem Podium der Glückauf-Halle in Duisburg-Homberg und lässt sich von ihren Genossen feiern. Seitdem die 53 Jahre alte Sozialdemokratin am Dienstag voriger Woche zur Bundestagspräsidentin gewählt wurde, jagt bei ihr in Berlin ein Termin den nächsten. Doch am Samstag will Bas unbedingt in ihrer politischen Heimat sein. Es ist der erste Präsenzparteitag des Duisburger SPD-Unterbezirks seit Beginn der Corona-Pandemie. „Wie passend!“, sagt Bas und freut sich. „Ohne euch, ohne die Genossen im ganzen Land wäre die SPD nicht stärkste Fraktion geworden. Ohne euch wäre ich heute gar nicht hier mit dem Titel Bundestagspräsidentin.“

Nie zuvor hatte jemand aus Duisburg ein so hohes Staatsamt in der Bundesrepublik inne. „Dass Bärbel Bas nun Nummer zwei im Staate ist, das macht nicht nur Sozialdemokraten in dieser Stadt stolz“, sagt Ralf Jäger. „Dieser Stolz tut der ganzen Stadt gut, die seit Jahren unter einem Ruf leidet.“ Der frühere nordrhein-westfälische Innenminister zählt zu den engen Wegbegleitern der neuen Bundestagspräsidentin. Bis Ende 2019 war Jäger der Chef des Duisburger SPD-Unterbezirks. Äußerst machtbewusst zog er die Strippen. Am Samstag sitzt Jäger in der letzten Reihe der Glückauf-Halle, freut sich an Bas’ Erfolg. Und leidet zugleich an der Duisburger Sozialdemokratie, die gespalten ist wie lange nicht.