Corona-Maßnahmen : Wie Baden-Württemberg die Ausgangsbeschränkungen umsetzt

In Großstädten werden die Corona-Regeln oft missachtet – gerade am Abend, gerade am Wochenende. In einigen Städten in Baden-Württemberg gibt es deswegen Ausgangsbeschränkungen. Was bringen sie?

Engmaschig: Polizisten kontrollieren Autofahrer an der Augustaanlage auf der Fahrt in die Mannheimer Innenstadt Bild: dpa

In deutschen Großstädten vergeht kein Wochenende, an dem feierwütige Bürger die Corona-Verordnungen nicht frech missachten. In Heidelberg zum Beispiel verabredeten sich am zweiten Adventswochenende 200 Bürger zum „Glühwein-Spaziergang“. Das Abstandsgebot ignorierten sie, dicht aneinander gedrängt prosteten sie sich mit Glühweintassen zu, den auf öffentlichen Plätzen obligatorischen Mund-Nasen-Schutz hatten die meisten zu Hause gelassen. Schließlich musste die Polizei das Glühwein-Trinken mit großem Personaleinsatz auflösen.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim – dazu zählen die Stadtkreise Heidelberg und Mannheim sowie der Rhein-Neckar-Kreis – waren es an den vergangenen Wochenenden regelmäßig 20 illegale und zumeist nächtliche Partys oder Treffen, die von der Polizei aus Gründen des Infektionsschutzes beendet werden mussten. Angesichts einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 greifen Städte wie Mannheim oder Pforzheim nun zum härtesten Mittel, das ihnen noch bleibt, so lange sich die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht zu einem totalen Lockdown entschließen: der nächtlichen Ausgangsbeschränkung. In Baden-Württemberg brachten Corona-Hochburgen wie Mannheim und Pforzheim ein solches Ausgangsverbot von 21 bis 7 Uhr per Allgemeinverfügung auf den Weg, noch bevor Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) seinen Erlass mit der neuen Strategie für die Corona-Hochburgen am Freitag veröffentlichen konnte.