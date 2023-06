Die Partei leidet unter dem Kompromiss der EU zur Asylreform – ohne die Zustimmung von Baerbock wäre es dazu nicht gekommen. Die Außenministerin rechtfertigt sich nun in einem Brief an ihre Fraktion, welcher der F.A.Z. vorliegt.

Als es ernst wird, ziehen über den Bergen von Cali dunkle Wolken auf. Es ist Donnerstagnachmittag, Außenministerin Annalena Baerbock besucht Kolumbien, aber längst ist klar, dass ihr Fokus gerade woanders liegt: die Stimmung bei den Grünen droht zu kippen. Die ganze Woche über hatte Baerbock die Debatte rund um die Asylreform der EU auf ihrer Reise durch Lateinamerika begleitet. Jetzt gibt es einen Kompromiss in Europa – und die Stimmung bei den Grünen verdunkelt sich wie der Himmel über Cali.

Baerbock lässt das Programm für den Tag ändern, sie braucht Zeit. Mit Verve versucht sie, mit Videoschalten in ihrer Partei und Fraktion für den Kompromiss zu werben. Sie schickt einen Brief an die Fraktion, welcher der F.A.Z. vorliegt. Es sind fünf Seiten, sie schreibt, man habe in Brüssel eine Entscheidung getroffen, die ihr als Außenministerin, als Grüne und auch persönlich schwer gefallen sei. Sie halte den Kompromiss dennoch für richtig. „Für viele Geflüchtete wird sich der Status Quo verbessern, auch wenn nicht alle Anliegen, für die wir uns stark gemacht hatten, in der Einigung abgebildet sind.“