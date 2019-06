In den alten Zeiten leisteten die Ärzte einen Eid. Sie gelobten bei Apoll, bei Asklepios und bei dessen Töchtern Hygieia und Panakeia, immer so zu handeln, dass es dem Kranken nutzte. Das blieb so bis 1948. Dann formulierte der Weltärztebund den Eid des Hippokrates neu, ohne griechische Götter und unter dem Namen Genfer Deklaration. Aber auch in der modernen Version des Gelöbnisses blieb die gesamte Existenz des Arztes auf die Gesundheit des Patienten ausgerichtet, jahrzehntelang.

Florentine Fritzen Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Doch das ändert sich jetzt. Seit kurzem sorgen sich die Ärzte auch um die eigene Gesundheit. Sie haben erkannt, dass sie darin traditionell ziemlich schlecht sind. Die einen ignorieren Symptome, die anderen therapieren sich heimlich selbst.