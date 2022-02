Widersprüchliche Verteidigung : Wer sind die vier „Freunde“ von Benedikt XVI.?

Vier „Freunde“ Benedikts versuchen, die Verantwortung für die Unwahrheit in dessen Stellungnahme zum Münchner Missbrauchsgutachten auf sich zu nehmen. Und verstricken sich dabei in weitere Widersprüche.

Für einen bald 95 Jahre alten Mann hat der vormalige Papst Benedikt XVI. ein beneidenswertes Gedächtnis. „Zur Vermeidung von Missverständnissen möchte ich klarstellen, dass meine Erinnerung an Jahrzehnte zurückliegende Sachverhalte auch heute sehr gut ist“, schrieb der Kardinal, der von 1977 bis 1982 Erzbischof von München und Freising war, unter dem Datum des 14. Dezember 2021 an die Münchner Kanzlei „Westphal (richtig: Westpfahl), Spilker, Wastl“ (WSW). Wenn er daher von etwas keine Kenntnis habe, dann sei dies so zu verstehen, „dass ich mangels Erinnerung der Überzeugung bin, der Person nicht begegnet bzw. den Sachverhalt bzw. das Dokument nicht gekannt zu haben“.

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart“. Folgen Ich folge

Gegenüber den Juristen, die im Auftrag des Erzbistums München und Freising einen Bericht über den Umgang mit Missbrauchsfällen seit 1945 anfertigen sollten, war sich Ratzinger in seiner mehr als achtzig Seiten umfassenden Stellungnahme sogar mehrmals sicher, dass er an einer Sitzung am 15. Januar 1980 nicht teilgenommen habe. Damals hatte sich der Ordinariatsrat genannte Kreis seiner engsten Mitarbeiter mit der Bitte befasst, den jungen Priester Peter H. aus dem Bistum Essen zwecks ärztlicher psychotherapeutischer Behandlung für einige Zeit in München aufzunehmen.