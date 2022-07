Wettbewerb um Ort und Inhalt : Welche Stadt bekommt das Zukunftszentrum Deutsche Einheit?

Dass Anfang Juli ein bedeutender Wettbewerb beinahe unbemerkt von der Öffentlichkeit begonnen hat, lässt sich durchaus als Notwendigkeit für dessen Ziel interpretieren. Es geht um den Standort des Zukunftszentrums Deutsche Einheit und Europäische Transformation, in dem ab 2028 über die Zeit des Umbruchs 1989/90 und dessen Folgen informiert und geforscht werden soll. Das Projekt war eine wichtige Forderung der noch von der Regierung Merkel eingesetzten Kommission „30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“, das die neue Bundesregierung im Frühjahr dieses Jahres beschlossen hat.

Mit dem Zentrum sollen „die enormen Transformationserfahrungen der Menschen in den neuen Ländern in Zukunft besser als bisher“ genutzt und zugleich auch die Leistungen der Ostdeutschen in den vergangenen drei Jahrzehnten sichtbarer gemacht werden, heißt es im Abschlussbericht der Kommission. Dieser entstand auch vor dem Hintergrund der in den vergangenen Jahren durch Demonstrationen und Wahlergebnisse im Osten zutage getretenen Unzufriedenheit sowie zahlreicher Studien, die eklatante Repräsentationslücken der Ostdeutschen in entscheidenden Institutionen der Bundesrepublik offenbaren. Das Zentrum soll trotz eines Museums jedoch kein Schrein der Revolution werden, sondern auch ein Ort der Begegnung sowie ein internationaler Forschungsplatz für gesellschaftliche Transformation.