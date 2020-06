Prozess im Mordfall Lübcke : Die größte Gefahr

In Frankfurt beginnt der Prozess im Mordfall Lübcke. Er markiert eine Zäsur in einer Gesellschaft, die rechte Gewalt in Deutschland lange unterschätzt hat.

Wenn an diesem Dienstag die gerichtliche Aufarbeitung des Mordes an Walter Lübcke beginnt, könnten die Erwartungen an die Justiz kaum größer sein. Das Oberlandesgericht Frankfurt wird einen Fall aufklären müssen, der, über das menschliche Grauen hinaus, inzwischen eine gesellschaftliche Zäsur markiert. Walter Lübcke wurde in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf seiner Terrasse erschossen. Als der Neonazi Stephan E. zwei Wochen später festgenommen wurde, äußerte der Bundesinnenminister die Überzeugung, dass in Deutschland die größte Gefahr vom Rechtsextremismus ausgehe. Das war wenige Tage nach E.s erstem Geständnis.

Einen Einschnitt bedeutete der Mord auch für die schon lange geführte Debatte über die Radikalisierung des gesellschaftlichen Diskurses. Denn der Kasseler Regierungspräsident war wegen seines Engagements für Flüchtlinge seit Jahren das Ziel rechter Hasskampagnen gewesen. Seine Ermordung wirkte wie der Beweis dafür, dass aus Worten Taten werden können. Man muss nicht gleich von einer Zwangsläufigkeit ausgehen; aber als das rechtsextreme Milieu des mutmaßlichen Mörders und seines Helfers in den Fokus geriet, wurde noch einmal deutlich, welchen Aufwind Rechtsextreme seit der Flüchtlingskrise verspüren und wie fließend die Grenzen zwischen ihnen und Leuten sind, die sich selbst als „Bürgerliche“ bezeichnen.

Zu Letzteren zählte sich auch nach dem Mord noch die AfD. Sie beteuerte, extremistische Gewalt „in jeglicher Form“ zu verurteilen, hatte sich an der Hetze gegen Lübcke jedoch beteiligt. Dass ihre Rede vom „Bevölkerungsaustausch“, von „Unrechtsstaat“ und „Widerstand“ auch den Nährboden für Gewalttaten liefert, leugnet die Partei.

Ohne Zweifel nimmt er rechte Gewalt ernst

Walter Lübcke war der erste Politiker, der seit dem Terror der RAF ermordet wurde. E. hatte ursprünglich ausgesagt, er habe ihn für seine Flüchtlingspolitik bestrafen wollen. Später widerrief er das Geständnis und beschuldigte Markus H., Lübcke versehentlich erschossen zu haben. Die früheren Aussagen bleiben jedoch verwertbar; an deren Glaubhaftigkeit haben weder der Bundesgerichtshof noch die Bundesanwaltschaft Zweifel. Aus ihnen geht hervor, dass es E. auch darum ging, ein allgemeines Klima der Angst vor willkürlichen Angriffen zu schaffen.

Über die Verletzung individueller Rechtsgüter hinaus kommt dem Mord laut Bundesgerichtshof eine „gesamtstaatliche Bedeutung“ zu. Bei aller Hervorhebung Lübckes als Politiker darf diese Dimension nicht übersehen werden. Sie macht deutlich, worum es Rechtsextremisten geht. Allein aus jüngster Zeit gibt es dafür genügend Beispiele. „Bürgerkriegsähnliche Zustände“ schwebten der Gruppe „Revolution Chemnitz“ ebenso vor wie der im Februar aufgeflogenen Terrorzelle aus „Reichsbürgern“ und szenebekannten Neonazis.

Anders als sein Vorgänger lässt der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, keinen Zweifel daran, dass er die rechte Gefahr ernst nimmt. Nach dem Mord an Lübcke, nach Halle und Hanau kann er sich etwas anderes allerdings auch nicht erlauben. Den deutschen Sicherheitsbehörden muss zwar zugutegehalten werden, dass sich seit Bekanntwerden der Versäumnisse im Umgang mit dem NSU viel getan hat. Es hat lange genug gedauert. Selbst heute scheinen einige Verfassungsschützer den Ernst der Lage aber nicht begriffen zu haben – und das bei einem neuen Höchststand von 24 100 registrierten Rechtsextremisten.

Die Politik, nicht die Justiz, muss klären, warum der hessische Verfassungsschutz einen mehrmals vorbestraften Rechtsextremen aus den Augen verlor, dem nun die Ermordung Lübckes und der versuchte Mord an einem Iraker vorgeworfen werden. Und was bewog den Verfassungsschutz dazu, ausgerechnet der Waffenbehörde wesentliche Erkenntnisse über H. vorzuenthalten, der nur deshalb an einen Waffenschein gelangen konnte und E. offenbar das Schießen beibrachte? Von mangelnder „Sensibilität“ möchte man nicht einmal reden. Schlichte Sorgfalt wäre ein Anfang.

Nicht nur die Politik und Sicherheitsbehörden haben rechte Gewalt lange unterschätzt. Die Fokussierung auf linke Gewalt war lange Zeit gesamtgesellschaftlicher Natur und hätte lange vor dem NSU-Terror korrigiert werden müssen. Bei aller berechtigten Beschäftigung mit dem „Deutschen Herbst“ 1977 hätte etwa die Bedeutung des Jahres 1980 nicht übersehen und dauerhaft vernachlässigt werden dürfen. Damals verübte Gundolf Köhler, ein Mitglied der rechtsterroristischen „Wehrsportgruppe Hoffmann“, das Oktoberfest-Attentat. Dreizehn Menschen wurden getötet, mehr als 200 verletzt. Statt den Hinweisen auf ein rechtes Netzwerk nachzugehen, sahen die Ermittler in Köhler einen Einzeltäter. Wenig später ermordete die „Wehrsportgruppe“ den jüdischen Verleger Shlomo Levi und dessen Frau. Dass diese Taten im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert wären, lässt sich kaum behaupten.