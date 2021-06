Streit über Abgrenzung zur AfD : Otte: Bin „felsenfest und bombenfest“ CDU-Mitglied

Aktualisiert am

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet will nicht mit der WerteUnion reden und fordert eine klare Abgrenzung von Rechtspopulisten. Nun hat der neue Vorsitzende Max Otte seine Treue zur Union beschworen – wenn auch nicht zur Kanzlerin.

Der neu gewählte Vorsitzende der konservativen WerteUnion Max Otte hat den Vorwurf zurückgewiesen, er sei AfD-treu. „AfD-treu ist Quatsch. Ich bin seit 30 Jahren CDU-Mitglied“, sagte der Ökonom am Mittwoch im Deutschlandfunk. „Zunächst einmal bin ich felsenfest und bombenfest CDU-Mitglied“, sagte Otte. Dass er vor vier Jahren gesagt habe, er wähle persönlich die AfD, habe daran gelegen, dass er Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht habe wählen können. Das sei jedoch vier Jahre her, und Merkel trete nicht mehr an. Das Thema sei deshalb abgeschlossen.

Otte hatte 2017 in einem Interview der „Wirtschaftswoche“ angekündigt, er wolle bei der Bundestagswahl die AfD wählen. Politiker etwa von Grünen, FDP und SPD werfen dem 56-Jährigen eine Nähe zur AfD vor. Der frühere Verfassungsschutpräsident Hans-Georg Maaßen (CDU) lässt nach eigenen Angaben seine Mitgliedschaft in der WerteUnion ruhen. Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hatte am Dienstag im Deutschlandfunk klargemacht, die WerteUnion habe nichts mit der CDU zu tun.

Otte sagte, er bedaure das. 80 Prozent der Mitglieder der WerteUnion oder mehr seien auch in der CDU. Der „Mitgliederkörper“ der WerteUnion würde es gestatten, dass die Partei die Gruppierung anerkenne. „Wir wollen in die Partei hineinwirken“, sagte Otte.

Otte war auch Vorsitzender des Kuratoriums der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES), verließ die Stiftung aber im Januar. Im Deutschlandfunk begründete er das damit, dass die Wissenschaft in dem Gremium in den Hintergrund getreten sei. Otte warf zugleich dem Verfassungsschutz, der Teile der Querdenker-Bewegung beobachtet, vor, parteiisch zu handeln. Er beobachte mit Sorge, dass der Verfassungsschutz politisch instrumentalisiert werde, sagte Otte.