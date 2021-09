Vorbereitung der Wahlen : Sonntags als Erste dasitzen und als Letzte gehen

Herr, Wolf, wir sprechen uns in der Woche vor der Bundestagswahl. Ist es gerade stressig?

Es wird zum Wahltag immer aufwendiger und zeitintensiver. Wir fangen mit der Organisation etwa ein Jahr vorher an. Dieses Jahr haben wir extrem viele Briefwähler. Und im Moment kommen viele Fälle, wo jemand die Unterlagen an seine Urlaubsanschrift beantragt hat, da aber nicht mehr ist. Dann fragt er: Was mache ich jetzt? Außerdem trudeln die ersten Krankmeldungen unserer Wahlvorstände ein, die bestehen in Wiesbaden aus knapp zweieinhalbtausend Leuten. Wir müssen dann schnell auffüllen und nachberufen.